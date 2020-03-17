Antalya'da “Havadan Özel Trafik Denetimi” kapsamında toplam 38 sürücüye 10 bin 8 TL para cezası uygulandı.

Trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak ve ihlallerin önlenmesine yönelik SerikManavgat ve Alanya Karayolunda “Havadan Özel Trafik Denetimi” yapıldı. Helikopter ve Drone ile yapılan trafik denetimlerinde emniyet kemeri kullanmayan 6 sürücüye, seyir halinde cep telefonu ile konuşan 6 sürücüye, kırmızı ışık kuralına uymamaktan 26 sürücüye olmak üzere toplam 38 sürücüye 10 bin 8 TL para cezası uygulandı.

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