ALKÜ’ye Teknoloji Transfer Merkezi kuruldu

Bilginin teknolojiyle buluşması, hayata geçirilmesi ve günlük yaşamda uygulanabilir hale getirilebilmesi amacıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne (ALKÜ) bağlı olarak kurulması planlanan ALKÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onay verildi.

Üniversitesanayi işbirliğinin gelişimine katkı sağlamak, çalışmalarını şehir ve bölgedeki aktörlerle paylaşıp yaygınlaştırarak ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak, üretilen bilgiyi toplumda kullanılır hale getirmek gibi amaçlarla kurulan ALKÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi 13 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle hizmete girdi.



"Bilgilerin ticarileşmesini sağlanmış olacağız"

Konu ile ilgili açıklamada bulunan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “ALKÜ, bölgemize kazandırdığı Üniversite Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile üniversitemiz ve sanayi arasında var olan iş birliğini izlemek, değerlendirmek, iş birliğinin yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmalar yaparak yeni iş birliği modellerini geliştirecektir. Ayrıca Üniversitemizdeki ArGe faaliyetlerini teşvik edip bu faaliyetleri nitelik ve nicelik yönünden artırarak bu tür faaliyetler sonucunda Üniversitemizde üretilen bilgileri sanayinin kullanımına sunarak bu bilgilerin ticarileşmesini de sağlanmış olacağız” diye konuştu.

Üniversite ve sanayi arasında koordinasyonu sağlamak, araştırmacılar ile sanayi arasında köprü görevi görerek iş birliklerine aracılık etmek, bu kapsamda proje desteklerine dair danışmanlık hizmeti sunmak ve özellikle bölgesel düzeyde inovasyona dayalı bir ortamın oluşmasına yönelik çalışmalar yürütmenin Merkezin önemli işlevleri arasında bulunduğunu dile getiren Rektör Kalan, “Araştırmacıların girişimcilik faaliyetlerini desteklenerek toplumsal refaha katkıda bulunacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.