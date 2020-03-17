Başkan Böcek'ten 18 Mart mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Böcek'ten 18 Mart mesajı

İHA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Çanakkale Zaferi korkuya teslim olmayan, özgürlük ve bağımsızlık uğruna hiç kimseye boyun eğmeyen yüce Türk Milletin asil ruhunun en güzel göstergesidir" dedi.

Başkan Böcek'ten 18 Mart mesajı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Çanakkale Zaferi korkuya teslim olmayan, özgürlük ve bağımsızlık uğruna hiç kimseye boyun eğmeyen yüce Türk Milletin asil ruhunun en güzel göstergesidir" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. "Tarihe altın harflerle yazılan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105’inci yıldönümünü kıvançla ve onurla kutluyoruz" diyen Başkan Böcek, "Bu destanın kahramanları olan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi sevgi, saygı, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerinde bulundu.

"Hiç kimseye boyun eğmeyen yüce Türk Milleti"
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu yolunda tarihi bir öneme sahip olduğunu dile getiren Böcek, "1. Dünya Savaşı’nın en kanlı çatışmalarının yaşandığı Çanakkale Cephesi büyük kahramanlıklara sahne olmuştur. Çanakkale Zaferi, metrekareye düşen 6 bin mermiye göğüs geren ve korkuya teslim olmayan Türk askerinin cesaretinin ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehasının tüm yönleriyle ortaya çıktığı bir zaferdir. Çanakkale Savaşı, yorgun düşmüş bir milletin tarihe “Çanakkale Geçilmez” diye yazdırdığı var olma mücadelesidir. Yokluk ve yoksulluk içindeki Türk Milleti, çağın en güçlü devletleri ve onların üstün silahlarına karşı henüz gençliğine hatta çocukluğuna bile doyamadan cepheye koşan on binlerce isimsiz kahramanla Çanakkale’yi geçilmez kılmıştır. Bu zafer; korkuya teslim olmayan, özgürlük ve bağımsızlık uğruna hiç kimseye boyun eğmeyen yüce Türk Milletin asil ruhunun en güzel göstergesidir. Bu şanlı destan, tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen, yüreği vatan sevgisiyle dolu Türk Ulusunun mücadele ruhunu güçlendirmiş, Kurtuluş Savaşı da zaferle sonuçlanmıştır" diye belirtti.

"Azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"
Böcek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurtuluş mücadelesini başlatan ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmayı başaran Türk Milleti azmi ve başarısıyla tüm dünyaya örnek olmuştur. Şimdi bize düşen görev Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve on binlerce isimsiz kahramanın armağanı olan bu güzel vatanı daha da ileriye taşımaktır. Bunun için dün olduğu gibi bugün de azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bize bırakılan bu mirasa sahip çıkmak hepimizin en önemli görevidir. Ülkemizin ve tarihin akışını değiştiren Çanakkale Zaferi’nin 105’inci yıldönümünde vatan topraklarını düşmana teslim etmeyen aziz kahramanlarımızın hatırası önünde bir kez daha saygı ile eğiliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan ve millet uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dükkanı eve çevirip tek başına yaşayan engelli kadının azmi Emel Örün: “Tek odalı, tek gözlü ama burası benim dünyam”
YEREL HABERLER Dükkanı eve çevirip tek başına yaşayan engelli ...
Sebze- meyve fiyatında koronavirüs değil, 'soğuk' etkisi
YEREL HABERLER Sebze- meyve fiyatında koronavirüs değil, 'soğuk' ...
46 yaşında 4 çocuk bakarak üniversiteden mezun oldu
YEREL HABERLER 46 yaşında 4 çocuk bakarak üniversiteden mezun oldu
Finike'de atık lastikler geri dönüşüme kazandırıldı
YEREL HABERLER Finike'de atık lastikler geri dönüşüme kazandırıldı
ALKÜ’ye Teknoloji Transfer Merkezi kuruldu
YEREL HABERLER ALKÜ’ye Teknoloji Transfer Merkezi kuruldu
Büyükşehir Belediyesi Kemer Cumhuriyet Meydanı’nı yeniliyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Kemer Cumhuriyet Meydanı’nı ...
Antalya'da şizofren evlat dehşeti Babasını öldürüp annesini yaraladı, vurularak etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Antalya'da şizofren evlat dehşeti Babasını öldürüp ...
ASAT’tan vatandaşa korona virüs uyarısı: "Abonelik ve vezne işlemlerinizi uzaktan erişimle yapın”
YEREL HABERLER ASAT’tan vatandaşa korona virüs uyarısı: "Abonelik ve ...
Çatalca’da dedesi şehit olan Yektin: “O kazıda çıkan kemikleri gördükçe ağlıyorum” Çatalca’da 108 yıl sonra 30 şehidin toplu mezarına ulaşıldı
YEREL HABERLER Çatalca’da dedesi şehit olan Yektin: “O kazıda çıkan ...
Babasını öldürüp, annesini yaraladı, bacağından vurularak yakalandı
YEREL HABERLER Babasını öldürüp, annesini yaraladı, bacağından ...
Kepez’de kronik hasta personele idari izin
YEREL HABERLER Kepez’de kronik hasta personele idari izin
İç çamaşırında uyuşturucuyla yakalandı Antalya'da araçta ruhsatsız tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER İç çamaşırında uyuşturucuyla yakalandı Antalya'da ...
(Görüntülü) Esnafın vergi ve prim ödemelerinin ertelenmesi talebi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Esnafın vergi ve prim ödemelerinin ...
Antalya-Konya yolunda kar yağışı ulaşımı aksattı
YEREL HABERLER Antalya-Konya yolunda kar yağışı ulaşımı aksattı
Alparslan Türkeş Bulvarı açılıyor
YEREL HABERLER Alparslan Türkeş Bulvarı açılıyor
Döşemealtı Belediyesi Korona virüse karşı önlemlerini artırdı
YEREL HABERLER Döşemealtı Belediyesi Korona virüse karşı önlemlerini ...
Başkan Kuluöztürk: “Poliklinik hizmetleri durdurulmalıdır” Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk: "Poliklinik koridorlarının düğün salonundan farkı yok"
YEREL HABERLER Başkan Kuluöztürk: “Poliklinik hizmetleri ...
Temiz araç sevdası sağanak dinlemedi Yağan yağmura aldırış etmedi yağmur suyuyla arabasını temizledi
YEREL HABERLER Temiz araç sevdası sağanak dinlemedi Yağan yağmura ...
Antalya Valisi: "Son ferdimiz şehit olana kadar mücadele edeceğiz"
YEREL HABERLER Antalya Valisi: "Son ferdimiz şehit olana kadar ...
Patara’da Kent Kapısı restore ediliyor
YEREL HABERLER Patara’da Kent Kapısı restore ediliyor
Esnafın vergi ve prim ödemelerinin ertelenmesi talebi
YEREL HABERLER Esnafın vergi ve prim ödemelerinin ertelenmesi talebi
Antalya'da “Havadan Özel Trafik Denetimi”
YEREL HABERLER Antalya'da “Havadan Özel Trafik Denetimi”
Antalyaspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı
YEREL HABERLER Antalyaspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı
Kaş Belediyesi etkinliklerini iptal etti
YEREL HABERLER Kaş Belediyesi etkinliklerini iptal etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X