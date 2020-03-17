AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'da zincirleme trafik kazası meydana geldi. 5 aracın birbirine girdiği kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. D400 karayolu Yukarikocayatak kavşağının ilerisinde şerit ihlali yüzünden 5 araç birbirine girdi. İki kişinin hafif yaralandığı kazada maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafiğin kısa süreli aksadığı kazada yaralılar sağlık ekibi tarafından ayakta tedavi edildi. Daha sonra yapılan işlemlerin ardından yol trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.