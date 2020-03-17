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Gülperi'nin ölümüyle suçlanan sevgilisi: Yas tutmak isterken mağdur oldum

DHA

Gülperi'nin ölümüyle suçlanan sevgilisi: Yas tutmak isterken mağdur oldum


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, evinin balkonundan düşerek ölen Gülperi Onur'un (35) sevgilisi İbrahim Demiryege, 'kasten öldürme' suçundan yargılandığı davada, "Onun yasını tutmak isterken mağdur oldum" dedi.
Gülperi Onur, geçen 31 Ekim akşamı, yaklaşık 1 yıldır birlikte yaşadığı İbrahim Demiryege ile Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'nde bulunan apartmanın 6'ncı katındaki evine gitti. Ancak bir süre sonra Gülperi Onur, balkondan düştü. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Onur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan İbrahim Demiryege, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugün görülen ikinci duruşmasına, tutuklu sanık İbrahim Demiryege, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Gülperi Onur'un anne ve kızının mahkeme salonunda hazır bulunduğu duruşmada, tanık olarak dinlenen kuzeni, "Sanık ile kuzenimin iki yıldır tanıştıklarını biliyorum. Bana sanığın takıntılı biri olduğunu söylemişti. Hatta bana bir gün 'Tabancası var. Beni öldürebilir' demişti. Olay günü de sanık beni aradı ve Gülperi'nin kendisini apartmandan attığını söyledi. Ben inanmadığımı söyleyince, 'Atladı ama bir şeyi yok' dedi. Ben de altıncı kattan atlayan birine nasıl bir şey olamayacağını söyledim. Sonrasında ise gözaltına alındığını öğrendim. Kuzenimin intihar ettiğini düşünmüyorum" dedi.  Sanık avukatı Erhan Öztürk de müvekkilinin, Gülperi Onur'a şiddet uyguladığına dair adli makamlara intikal eden bir şikayetin söz konusu olmadığını belirterek, "Asıl maktul ile görüşmek istemeyen müvekkilimdir. Takıntılı olan da müvekkilim değil, maktuldür. Müvekkilim kendisinden kurtulmak için elinden geleni yapmıştır. Asıl mağdur olan müvekkilimdir. Beş aydır tutuklu. Adli kontrolle tahliyesini talep ediyorum" diye konuştu. Savcının sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesini istediği duruşmada, İbrahim Demiryege, suçsuz olduğunu ifade ederek, "Ben ona hiçbir zaman kötü davranmadım, üzmedim. Onun yasını tutmak isterken mağdur oldum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-03-17 14:18:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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