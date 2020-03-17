(Özel) Esnaftan yoldan geçenlere ücretsiz kolonya ikramı

Antalya’nın Alanya ilçesinde korona virüs tehlikesi yüzünden birçok noktada kolonya satışları patladı. Fırsatçılık yaparak fiyatlarını yükseltenlere inat duyarlı bir esnaf yoldan geçenlere ücretsiz bir şekilde kolonya ikram ediyor.

Korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar hijyen kurallarına daha çok önem vermeye başladı. Son günlerde kolonya satışlarında yüzde yüze varan artış oldu. Birçok yerde kolonyalar tükenirken, bazı iş yerleri de durumdan istifade ederek fiyatları normalin 23 katına çıkardı.



“Krizi fırsata çevirenlere inat, ücretsiz kullanabilirsiniz”

Kolonya fiyatlarının fırsatçılar tarafından zamlandığını gören EN Saç Tasarım Merkezi sahibi Emre Işıklı, iş yerinin girişine yoldan geçen vatandaşların el dezenfektesi yapması için bir aparata 80 derecelik kolonya doldurdu. İş yerinin önüne “Krizi fırsata çevirenlere inat, ücretsiz kullanabilirsiniz” yazısının yazdığı bir kağıt da asan Işıklı, vatandaşların bu dezenfektanı ücretsiz olarak kullanmasını sağladı.



“Tepkiler çok güzel”

Ekip arkadaşlarıyla beraber bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Emre Işıklı, fırsatçılara inat böyle bir şey düşündüklerini aktardı. Işıklı, “Piyasada kendini bilmez satıcılar kolonya ve dezenfektan ürünlerinde yüksek fiyatlarda satmaya başladı. Bugün biz de arkadaşlarla karar alarak böyle bir farkındalık yapalım diye düşündük. Bu da bizim açımızdan iyi oldu. İş yerimizin çevresinde okullar da var. Yoldan geçen öğrenciler de el dezenfektesi yapıyor. Tepkiler çok güzel, umarım yaptığımız bu farkındalığı duyarlı vatandaşlarımızdan da bekliyoruz. Krizi fırsata çevirmeyelim, sonuçta burası kendi ülkemiz. Herkes elini taşın altına koyarsa çok farklı şeyler olur. Bu salgının da kolay bir şekilde üstesinden geliriz” dedi.

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