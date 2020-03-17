Öğrencilerden anlamlı koronavirüs videosu



Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde eğitim veren bir ilkokulun öğrencileri çektikleri videoyla koronavirüsle savaşan sağlık çalışanlarına destek verdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa sürede dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından ülkede görülen vaka sayısı 47'e ulaştı. Başta yetkililer olmak üzere tüm ülkede koronavirüse karşı tedbirler alıırken okulların tatil edilmesiyle evde vakit geçiren Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki Kılıçarslan İlkokulu'ndan 15 öğrenci, sağlık çalışanlarına çektikleri videoyla destek verdi. Videodaki küçük öğrenciler hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti hem de aldıkları hijyen tedbirlerini anlattı. Videoyu internete yüklemelerinin ardından ise kısa sürede yoğun ilgiyle toplarken, öğrencilerin bu şekilde birçok çalışması olduğu öğrenildi.

`ÜZÜLÜYORUZ´

Öğrencilerin hazırladığı farkındalık videosundan dolayı mutlu olduklarını belirten Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu Müdürü Fatma Ayan, "Ülkemiz zorlu bir dönemden geçiyor. Bu süreçte durmadan çalışan sağlık personellerimize üzülüyoruz. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'yı televizyonda gördük, gerçekten üzüldük. Yorgunluk ve uykusuzluğu gözlerinden belli oluyordu. Bu hem beni hem öğrencilerimizi çok etkiledi. Öğrencilerimiz de bunun üzerine evlerinde sağlık çalışanlarına destek amacıyla bu video çekerek teşekkür etmek istediler" dedi.

Hazırlanan videoda ise öğrenciler tek tek kamera karşısına geçip, verdikleri çeşitli mesajlarla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2020-03-17 21:04:44



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