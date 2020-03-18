Kuaför ve güzellik merkezlerinde hijyen alarmı



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Antalya'daki kuaför ve güzellik salonlarında tek kullanımlık havlu, tarak, maske, törpü kullanımına geçildi. Makas, el pensleri gibi ürünler 160 derecede sterilize edilerek müşterilerin işlemlerinde kullanıldı. Salonlarda yoğunluk oluşmaması için randevulu sisteme geçildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün dünyaya yayılmasından dolayı ülkeler, çeşitli önemler alarak virüs vakalarını en aza indirmeye çalışıyor. Geçen hafta itibariyle Türkiye'de de koronavirüs görüldü. Sağlık Bakanlığı öncülüğünde birçok kamu kurum ve kuruluşları koronavirüse karşı harekete geçti. Okulların tatil edilmesinden sonra eğlence merkezleri, ardından kafe gibi hizmet veren kuruluşların kapanmasına karar verildi. Vatandaşlara kalabalık ortamda bulunmaması ve evde kalınması konusunda uyarılar yapıldı. Ülke genelinde sokaklarda ve kurumlarda dezenfekte işlemleri yapıldı. Hizmet veren kuruluşlar iş yerlerinde tedbirleri artırdı.

Kişisel bakım ve temizliğin adresi olan kuaför ve güzellik merkezlerinde maske, eldiven, galoş, dezenfektan, tek kullanımlık havlu, tarak ve törpü gibi ürünlerin kullanımına daha çok dikkat edilmeye başlandı. Kuaförlerde kullanılan makaslar özel bir makineye konularak 160 derece ısıda dezenfektan işlemine tabi tutuldu. Kuaförler kalabalık ortamların oluşmaması ve insanlara virüs bulaşmaması için randevulu sisteme giderek yoğunluğu azaltmaya başladı.

'KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÖNLEMLER ARTIRILDI'

Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tolgahan Demir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de koronavirüs vakalarını açıklamasının ardından kentte bulunan esnafın önlemlerini sıklaştırdığını anlattı. Demir, kuaför ve güzellik merkezlerinde kalabalık ortam oluşmaması için randevuyla hizmet verdiklerini söyledi. Tolgahan Demir, "Koronavirüs nedeniyle önlemlerimizi biraz daha artırdık. Halkımızın korkmasına gerek yok. Tüm kuaför ve güzellik salonlarımız gerekli önlemleri almış durumda. Salonlarına girdikleri andan itibaren gerek galoş, gerek maskeler ve dezenfektanlarla, tek kullanımlık havlularla müşteriler ağırlanıyor" dedi.

TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER

Antalya'da 25 yıldır kuaförlük yapan Mustafa Gökmen (38), iş yerlerinde koronavirüs önlemlerini artırdıklarını anlattı. Gökmen, "Hijyen olmazsa olmazımız. İş yerimizde hijyene çok önem veriyoruz. Müşterilerimizi randevuyla kabul ediyoruz. Yoğunluk olmaması için müşterilerimizi tek tek kabul ediyoruz. Tek kullanımlık galoş, maske, tarak, havlu gibi ürünler kullanıp koronavirüsü atlatmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

160 DERECEDE STERİLİZE

22 yıllık manikürist Şükran Gökmen (36), "Bu dönemde daha çok kendi kişisel temizliğimize, ardından müşterinin kişisel temizliğine dikkat ediyoruz. Çok yoğun olduğumuz zaman müşterilerimizi arayarak randevu vererek çalıştığımızı söylüyoruz. Kalabalık ortamda çalışmıyoruz. Makas, el pensleri gibi aletleri steriliz etmek için diş hekimlerinin kullandığı makineleri kullanıyoruz. Ürünleri önce alkolle temizleyip makineye yerleştiriyoruz. 160 derecelik sıcaklıkta sterilize ediyoruz. Bunu virüs olmadan önce de yapıyorduk. Şu an daha fazla dikkat ediyoruz" dedi.

ÜRÜNLERİN STERİL OLMASI ÇOK ÖNEMLİ

Kuaförde saçını kestirip manikür yaptıran Gönül Yılmaz (41), randevu alarak işlem yaptırmaya geldiğini söyledi. Kuaföre gelince dezenfektanla karşılandığını ve galoş giyerek salona girdiğini anlatan Yılmaz, "Tek kullanımlık havlu ve önlük kullandılar. Su bile istediğimde tek kullanımlık kapalı bardakla servis edildi. Sürekli aynı kuaföre geldiğim için bu işlemleri zaten yapıyordu ama bu dönemde hızla yayılan koronavirüs sebebiyle hijyen çalışmaları daha da artırılmış. Özellikle manikürde çok dikkat etmek gerekiyor, çünkü ürünler temiz olmazsa hastalık hemen geçiyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN/

2020-03-18 08:21:48



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