Kaş Belediyesinden Korona virüs önlemi

Antalya’nın Kaş ilçesinde belediye ekipleri tüm dünyada etkisini gösteren Korona virüse karşı dezenfekte işlemlerine başladı.

Kaş Belediyesi ekipleri tedirginliğe neden olan Korona virüse karşı resmi kurumlar başta olmak üzere, ilçe genelinde dezenfekte işlemlerine başladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri başlattığı çalışma ile resmi kurumlar, kahvehaneler, okullar, parklar, duraklar ve benzeri kalabalık alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yaptı.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Korona virüs önlemleri kapsamında ilçenin sağlığı ve huzuru için halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Kurum olarak ilçede toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışmaları kapsamında, virüse karşı tedbir amaçlı temizlik yaptıklarını belirten Başkan Ulutaş, belediye ekiplerinin düzenli olarak çalışmalara devam edeceğini kaydetti.

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