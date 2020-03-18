ATB’de Korona virüs önlemleri

Antalya Ticaret Borsası (ATB), son dönemde bütün dünyada halk sağlığı sorunu haline gelen Korana virüse karşı personelini ve üyelerini korumaya yönelik önlemleri aldı. ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, daha tam olarak tanımlanamayan bir virüs olması sebebiyle gelişmelerin sorumluluk ve ciddiyetle takip edilmesi gerektiğini belirtirken, önlemler alınırken de panik havası oluşturulmasına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti. Çandır, virüsün ekonomiye olası etkileriyle ilgili de uyarıda bulundu.

Başkan Ali Çandır, Korona virüs salgınının dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisini de olumsuz etkileyeceğini vurgularken, bu salgını az az zararla atlatmanın yollarına bakılması gerektiğini belirtti. Çandır, “İşsizleri, çalışanları, iş dünyasını olağanüstü bir dönemden geçiyor. Başta çiçek, tarım, tekstil sektörleri olmak üzere tüm sektörleri zor günler bekliyor. Salgının kısa sürede etkisini azaltmasını ve hem toplumsal hem ekonomik olarak hızlı bir toparlanma dönemine girmeyi umut ediyoruz” diye konuştu.



Korona virüs önlemleri kapsamında alınan TOBB’un kararları doğrultusunda borsada yapılması planlanan toplantı ve eğitim faaliyetlerinin ertelendiğini bildiren Çandır, 25 Mart’ta yapılması planlanan meclis toplantısının ertelendiğini duyurdu. Çandır, salgın nedeniyle üyelerden gelen sorun ve çözüm önerilerinin yer aldığı bir raporu ilgili Bakanlıklara ulaştırılması için TOBB’a gönderdiklerini de kaydetti.

Virüsten korunmak için en önemli konunun hijyen olduğuna dikkat çeken Ali Çandır, borsada alınan önlemlerle ilgili de bilgi verdi. Personele gerekli bilgilendirme yapılarak ve nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarıldığını belirten Çandır, tüm binanın profesyonel ekipler tarafından ozonlama yöntemiyle ilaçlandığını, danışma giriş, servis masaları ve katlara el dezenfektanı konulduğunu bildirdi. Çandır, klima bakım ve filtre temizliklerinin yapıldığını da duyurdu.

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