Villada klasik müzik eşliğinde kenevir yetiştiren 4 şüpheli yakalandı Yapılan aramada 22 kilo 800 gram esrar (skunk), eoyları 1,5 ile 2,5 metre arasında değişen 198 kök kenevir ele geçirildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir villada klasik müzik eşliğinde kenevir bitkisi yetiştiren 4 şüpheli gözaltına alındı. Villada yapılan aramada 22 kilo 800 gram esrar (skunk), boyları 1,5 ile 2,5 metre arasında değişen 198 kök kenevir ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kemer ilçesinde turizm sezonu öncesi bir villada klasik müzik eşliğinde esrar maddesi yetiştirerek Kemer ilçesinde ve il merkezinde turistlere ve ilimizde kullanıcı şahıslara pazarlayacakları bilgisi alındı. Villaya yönelik olarak düzenlenen operasyonda, F.D., H.P., G.K , isimli 3 erkek ile E.S.K. isimli 1 kadın gözaltına alındı. Villada yapılan aramada 22 kilo 800 gram esrar (skunk), boyları 1,5 ile 2,5 metre arasında değişen (198) kök kenevir, 1 adet kuru sıkı tabanca, 10 adet kuru sıkı fişeği, kenevir bitkisi yetiştirmek için kurulan düzenek ele geçirildi. Operasyon neticesi şahısların klasik müzik eşliğinde kenevir bitkisi yetiştirdikleri anlaşılırken yakalanan 4 şüpheli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak” suçundan Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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