Antalya'da çağla sezonu açıldı Kilosu 30-40 liradan satılıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde Çağla ağaçları ilk meyvelerini verdi. Çağla bademi olarak da bilinen meyvenin kilosu 3040 liradan satılıyor.

Akdeniz’in bölgesinin ılıman iklimi ile bilinen Serik'te, havaların ısınmasıyla, çağla bademi meyve vermeye başladı. Bir nevi baharın gelişini simgeleyen ve sağlık açısından faydaları olan çağla, lezzetiyle de tercih ediliyor.Çağla, müdavimleri için tezgahlarda yerini de aldı. Serikte manavlık yapan Haşim Balaban, "6 yıldır manavcılık yapıyorum. Çağla şu an tam mevsimidir. 30 ila 40 arasında fiyatları değişiyor" şeklinde konuştu.

Çağlanın müdavimi olduğunu belirten Osman Civar ise, "Bu çağla 80 lirayken almaya başlıyorum. Çağlayı çok seviyorum. Şimdi fiyatlar düştü. Bunun çok büyük lezzeti var. Hem çiğ badem niyetine girdiğinden, vazgeçilmez dayanılmaz bir şey" dedi.

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