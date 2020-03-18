Antalya trafiği seçici göz ve havadan denetlendi

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Antalya’da yapılan trafik denetiminde 73 sürücüye 21 bin 280 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya Karayolları üzerinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla, 1016 Mart tarihleri arasında ‘Seçici Göz ve Havadan Özel Trafik Denetimi’ yapıldı. Seçici göz, helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerinde, toplam 73 sürücüye 21 bin 280 TL idari para cezası uygulandı.

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