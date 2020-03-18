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Öykü Arin'den koronavirüs nedeniyle evde kalanlara öneriler

DHA

Öykü Arin'den koronavirüs nedeniyle evde kalanlara öneriler


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı (5), koronavirüs önlemleri kapsamında 'Evde Kal' çağrısında bulundu. Tedavisi boyunca uzun süre hastanede steril odada kalan, babasından yapılan yarı uyumlu nakil sonrasında ise uzun süre evinden çıkmayan minik Öykü, koronavirüsten korunmak için evden çıkmayanlara da tavsiyelerde bulundu.
İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve yurt dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen 11 Nisan'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Tedavisi boyunca steril odada kalan Öykü Arin, çeşitli eğlenceler bularak vaktini geçirdi. Tedavisinden sonra uzun süre evde kalarak herhangi bir enfeksiyon kapmamaya özen gösteren Öykü Arin, bir süre sonra kalabalık ortamlara girmeden açık havada gezdi.
ÖYKÜ ARİN'E EV KARANTİNASI
Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan koronavirüs vakaları geçen hafta Türkiye'de de görülünce Sağlık Bakanlığı öncülüğünde çeşitli önlemler alındı. Okul, eğlence merkezi ve kafe gibi alanların kapatılma kararından sonra ise vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrı yapıldı. Koronavirüs endişesi, Öykü Arin Yazıcı'yı da etkiledi. Lösemi hastalığı nedeniyle riskli grupta yer alan Öykü Arin'in, ev karantinasına girmesi gerektiği söylendi. Yaklaşık 1, 5 yıldır annesiyle ve tek başına eğlenmeyi öğrenen Öykü Arin, bu süreçte evde kalanlar için önerilerde bulundu.
ÖYKÜ'DEN ÖNERİLER
Eylem Şen Yazıcı, kızı Öykü Arin'in evde kalanlar için önerilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımdaki videoda Öykü Arin, "Dışarıda koronavirüs var ve çok tehlikeli. Herkes evinde bir şeyler yaparak vaktini geçirebilir. Evde puzzle, logo, resim yapabiliriz. Saklambaç oynayabiliriz. Kovalamaca ve monopoly oynayabiliriz. Halı bile örebiliriz. Yastık savaşı yapabiliriz. Böyle şeyler yapabiliriz. Herkes evde kalsın. Yapıştırma yapabilir, oyuncak hayvanlarımızı konuşturabiliriz" dedi.
ÖYKÜ AYLARCA KİMSEYLE TEMAS ETMEDİ
Öykü Arin'e koronavirüs nedeniyle doktorları tarafından evden çıkma yasağı getirildiğini anlatan Eylem Şen Yazıcı, "Öykü Arin'le 1,5 yıldır bu şekildeyiz. İlk 3 ay çok sıkı tedbirler vardı. Nakilden çıktıktan 3 buçuk ay steril odada kimseyle temas etmeden geçirdik. Belli bir süre sonra maskesini takarak dışarıya çıkmaya başlamıştı. Ama bu koronavirüs gündemde olunca doktorumuz evde kalmamızı, eve gelenleri de sınırlandırmamızı istedi. Hem koronavirüsten korunmak, hem de başka bir sorun oluşmaması için özenli bir şekilde evdeyiz. Öykü'yle çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Mesela bugün de halı örmeye çalıştık" diye konuştu.
EYLEM ŞEN'DEN 'EVDE KAL' ÇAĞRISI
Sosyal medya üzerinden Öykü Arin'le ilgili çok sayıda soru geldiğini anlatan Yazıcı, "Öykü Arin koronavirüste riskli grupta yer aldığı için biz de endişeliyiz. Şu an virüs yeni yayıldığı ve insanlar bu virüse bağışıklığı olmadığı için hasta oluyor. Panik yapmaya gerek yok. Hem kendimiz hem de başkalarının sağlığı için evde kalmalısınız. İnsanların birbiriyle temas etmesi ve sokağa çıkması virüsün sokakta daha çok yaşamasını sağlıyor. Risk grubundakiler ve yaşlılar bu virüsten etkileniyor. Taşıyıcı olmamak için bu süreçte sokağa çıkmamakta yarar var diye düşünüyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2020-03-18 16:47:31

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