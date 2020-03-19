Soba külündeki köz, otomobili yaktı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangının, dökülen soba külleri arasındaki közler nedeniyle çıktığı iddia edildi.
Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, çöp konteynerlerinin yanına park edilen 07 YMV 37 plakalı otomobil, yanmaya başladı. Alevler kısa sürede bütün aracı sardı. Aracın yandığını gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Aracın kullanılmaz hale geldiği yangın, cep telefonuyla görüntülendi.
Yangının, otomobilini yanına dökülen soba külünün içindeki közler nedeniyle çıktığı öne sürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2020-03-19 09:28:32
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-