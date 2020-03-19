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YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) 'Ellerinizi yıkadıktan sonra peçeteyle kurutun'

DHA

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüse yakalanmamak için bireysel hijyene dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Yalçın, bakterilerin ve virüslerin özellikle sıvı ortamda üreme şansı yakaladığını, bu nedenle ellerin yıkandıktan sonra tek kullanımlık peçeteyle kurulanması gerektiğini vurguladı.

(Görüntülü) 'Ellerinizi yıkadıktan sonra peçeteyle kurutun'

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüse yakalanmamak için bireysel hijyene dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Yalçın, bakterilerin ve virüslerin özellikle sıvı ortamda üreme şansı yakaladığını, bu nedenle ellerin yıkandıktan sonra tek kullanımlık peçeteyle kurulanması gerektiğini vurguladı.
AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs hakkında bilgilendirmede bulundu. Prof. Dr. Yalçın, Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'deki koronavirüs vakalarında artış yaşandığını açıklamasının ardından ilgili bakanlıklarla birlikte sundukları önlem paketleri olduğunu söyledi. Alınan tedbirlerin önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, sadece kurumların değil, bireylerin de kişisel önlem alması gerektiğini kaydetti.
Vatandaşın bu dönemde hijyenine dikkat etmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Yalçın, tokalaşmak, öpüşmek ve sarılmak gibi faaliyetlerden uzak durulması gerektiğini söyledi. "Kalabalık alanlarda bulunmayın" çağrısında bulunan Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, bulunulan ortamın sık sık havalandırılmasının önemli olduğunu anlattı. Vatandaşların bu dönemde bol bol su içip, beslenme ve uyku düzenlerine özen göstermesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Yalçın, C vitamini başta olmak üzere destekleyici vitaminler almanın vücut direncini güçlendirdiğini söyledi. Bireysel hijyene özen gösterilmesi üzerinde duran Prof. Dr. Yalçın, herhangi bir temas halinde ellerin 30 saniye özenle yıkanarak peçeteyle kurulanması gerektiğini belirtti.
'SABİM 184'Ü ARAYIN'
Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, yüksek ateş, kuru öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı yakınmaları olan, koronavirüs şüphesi taşıyan kişilerin Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM-184) Korona Danışma Hattı'na bilgi vermesi gerektiğini söyledi. SABİM 184 hattını arayan kişilerin, şikayetlerini bildirdikleri takdirde yetkililerin birtakım tavsiyelerde bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Yalçın, "Hastaların yüzde 80'den fazlası bir belirti olmadan ayakta geçiriyor olabilir. Şu ana kadarki veriler bunu gösteriyor. Sadece yüzde 14 civarında bir vaka grubu var ki bunlarda ateş, öksürük, solunum yetmezliği gibi semptomlarla belirleniyor. Hastaneye yatırılıyor. Bu veriler özellikle Çin'deki bu vakaların analizi sonrasında elde edilen veriler. Bir kısmı hastalar daha ağır. Farklı sıkıntılarla yoğun bakım ihtiyacı da olabiliyor. Çok önemli bir bölümünün ise ayakta bu hastalığı geçirme şansı var" diye konuştu.
'65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR DİKKAT ETMELİ'
Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüs vakalarında en çok etkilenenlerin 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan kişiler olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Yalçın, "Çocukların bağışıklık sistemi ya da genç erişkinlerin bağışıklık sisteminin daha güçlü olması nedeniyle hastalık görülse bile özellikle ölümcüllüğü daha düşük, daha hafif seyrediyor. Özellikle 65 yaş üzerindeki bireyler şeker hastalığı, kronik akciğer hastalığı, kalp rahatsızlığı, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç alanlar, herhangi bir kanser türü rahatsızlığı olan bireylerin daha ağır seyredebileceği ve ölümcüllüğünün biraz daha yüksek olduğu görülüyor. Bu tür kişilerin daha çok dikkatli olmasında yarar var" dedi.
'PANİK YAPMAMAK GEREK'
Şu ana kadar Antalya'da koronavirüs vakasına rastlanmadığını söyleyen Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Aslında gereken bütün önlemler ciddi şekilde alınıyor. Devletin tüm kuruluşları bu konuda ciddi efor sarf ediyor. Bunlar önemli ama mesele panik yapmamak, tedbiri elden bırakmamak ve kişisel hijyenik önlemlere riayet etmek bugün için yapılacak en iyi uygulamadır. Araştırmalara göre Türkiye el yıkama oranında çok iyi bir yerde görünüyor. Bu bizim için bir şans. Ama yine de her türlü temasta el yıkamak gerekiyor el yıkama olanağımız yoksa el antiseptiği bulundurulabilir ya da yüzde 70-80 oranla kolonyayla elimizi temizlemekte katkı sağlanır" diye konuştu.
'PEÇETEYLE MUTLAKA KURUTUN'
El yıkama işlemini detaylı ve uygulamalı anlatan Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Elimize sıvı veya normal sabunu alıyoruz. Elimizin her yerine temas etmesini sağlıyoruz. Bu işlemi en az beşer kere yapmamız gerekiyor. El sırtını, tırnaklarımızı, parmak aralarını, başparmağı ve bileklerimize kadar yıkamamız lazım. Daha sonra peçeteyle mutlaka kurulamamız lazım. Çünkü bu bakteri ve virüsler özellikle sıvı ortamda kolaylıkla üreme şansı yakalayabiliyor. Her türlü temastan sonra elinizi 30 saniye yıkayın. Kurulama işleminde havlu yerine tek kullanımlık peçete kullanmanızı öneririm" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya
2020-03-19 09:33:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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