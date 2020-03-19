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YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Ankara'da kapatılan eğlence yerlerine zabıta denetimi

DHA

ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren geçici süreyle kapatılan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik denetim yapıldı. İşletmelerin büyük bölümünün yasağa uyduğu görülürken, açık olan bir kafe kapatılıp, sahibi hakkında tutanak tutuldu.

(Görüntülü) Ankara'da kapatılan eğlence yerlerine zabıta denetimi

ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren geçici süreyle kapatılan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik denetim yapıldı. İşletmelerin büyük bölümünün yasağa uyduğu görülürken, açık olan bir kafe kapatılıp, sahibi hakkında tutanak tutuldu.
İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile tiyatro, sinema, gösteri merkezi, nişan-düğün salonu, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi gibi umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, 16 Mart'tan itibaren geçici süreyle kapatıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Çankaya ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan tiyatro, kafe ve oyun salonu gibi mekanlarda polis ekipleriyle birlikte denetimde bulundu. Kontrollerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken mekanların büyük bölümünün yasağı uyduğu görülürken, bir kafenin faaliyetini sürdürdüğü belirlendi. Kafe kapatılıp, iş yeri sahibi hakkında tutanak tutuldu. Bu arada zabıta ekiplerinin iş yerlerine girerken, kapı kulplarına dokunmamak için özen gösterdiği görüldü.
'ESNAFIMIZ VE HALKIMIZ TEDBİRE KARŞI DUYARLI'
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Koç, 2 gündür bu konuyla ilgili toplantı yaptıklarını belirterek, "Esnafımız da, halkımız da bu tedbire karşı oldukça duyarlı. Dün yaptığımız denetimlerde kapalı olmasına rağmen açık olan bir iş yere tespit etmiştik. Bugün de denetimlerimizde bu kurala uymayan bir iş yeri gördük. Ama genel anlamda yasağa esnafımız uymuş durumda. Bu anlamda esnafımıza teşekkür ediyoruz. Genelgeye uymayan işletmelere karşı kapatma, para cezası ve ruhsat iptaline kadar gidebilecek yaptırımlarımız var. Ama bizim belediyecilik anlayışımız denetimde tespit edilen aksaklıkları cezalandırmak üzerine değil, doğrusunu öğretmek, sürekli orada var olmak ve toplumu doğruya alıştırmak şeklindedir. Biz az ceza yazıyoruz, çok iş yapıyoruz. Bir tane aykırı işletme çıktı onu da kapattık ve uyardık, bir cezai işlem uygulamadık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya
2020-03-19 09:47:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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