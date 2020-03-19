Kepez’de kamu kurumları dezenfekte ediliyor

Kepez’de kamu kurum ve kuruluşları Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında dezenfekte ediliyor. Kepez Belediyesi, küresel bir tehdit olan korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında başlattığı temizlik ve dezenfekte işlemlerini sürdürüyor. Kepez Belediyesi, vatandaşlara sağlıklı bir ortamda hizmet verilebilmesi için başta ilçe kaymakamlığı olmak üzere, kamu kurumlarını ve ilçede bulunan muhtarlık binalarını da dezenfekte ediyor. Virüs ile mücadelede önlem amaçlı dezenfeksiyon işlemlerine hız kesmeden devam edileceğinin altını çizen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, periyodik olarak dezenfeksiyon işlemlerinin sürdürüleceğini bildirdi. Tütüncü, “Resmi kamu binalarının dezenfeksiyon işlemlerini tamamlayarak, hijyenik ortamlarda hizmetin devamını sağlamış bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu her ortak alanı, hizmet sunulan her yeri hijyenik koşullara kavuşturmak için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.