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AGC Başkanı Yeni: " Korona Virüs ile birlikte mücadele edeceğiz "

İHA

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni, Korona virüs nedeniyle devletin verdiği mücadeleye Türk basını olarak tam destek verdiklerini söyledi.

AGC Başkanı Yeni: " Korona Virüs ile birlikte mücadele edeceğiz "

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni, Korona virüs nedeniyle devletin verdiği mücadeleye Türk basını olarak tam destek verdiklerini söyledi.
Yeni, yaptığı yazılı açıklamada Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Korona virüs (Kovid19) salgınından alınan tüm tedbirlere rağmen maalesef Türkiye'nin de etkilendiğini hatırlattı. Başkan Yeni, bu süreçte devletin ve hükümetin kararları doğrultusunda kamuoyunu en doğru şekilde bilgilendirmek ve oluşabilecek zararların önüne geçmek adına AGF ve bağlı cemiyetleri bünyesinde görev yapan gazeteciler ve tüm basın kuruluşlarının titiz ve hassas bir çalışma süreci izlediğini, devletin ve milletin verdiği bamansız mücadeleye yayınları ile 7/24 destek verdiğini kaydetti.
Başkan Mevlüt Yeni açıklamasını söyle sürdürdü: "Görüyoruz ki müşterek dayanışma içerisinde atlatmamız gereken sıkıntılı bir sürecin başlangıcındayız. Bu süre zarfında basın kuruluşlarının en büyük gelir kaynağı olan ve ayakta durmalarını sağlayan ticari ilanlar ile ihale ilanları kamu kuruluşları ile katma bütçeli idarelerin bu konudaki faaliyetlerini durdurmaları nedeniyle bir süre yayınlanmama durumu ile karşı karşıyayız. Bu da basın mensuplarının sair giderlerini karşılamada ciddi sorunlara sebep olacaktır. Bu sorunlar yaşanmadan evvel tedbir alınmasını sağlıklı bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Alınacak tedbirler arasında özellikle sigorta primleri ile vergilerden altı ay bir yıl muaf tutulması veya ertelenmesi, faizsiz kredi ve özellikle yerel yönetimler tarafından yerel basının desteklenmesi yönünde bir tavsiye kararı alınması, çıkacak olan ekonomik destek paket içine mutlaka Anadolu basının dahil edilmesi yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesine, kamuoyunun gözü kulağı konumundaki medya kuruluşları için hayati önem taşımaktadır.Devletimiz ve aziz Türk milletimiz bugüne kadar nice zorlukları birlikte mücadele ederek aşmıştır, bundan sonrada birlik beraberlik içinde aşacağımızdan hiç kuşkumuz yoktur.Tüm mücadeleler de olduğu gibi bu mücadelede de ülkemizin geleceği ve milletimizin sağlığı için Anadolu basını olarak üzerimize düşeni sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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