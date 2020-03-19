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Manavgat’ta Korona virüs önlemleri arttırıldı

İHA

Manavgat’ta Korona virüs önlemleri arttırıldı

Manavgat Belediyesi Korona virüsü önlemlerini kapsamında kent merkezi, büyük mahalleler ve kamusal alanlarda vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde yaptığı dezenfekte çalışmalarını arttırdı.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Türkiye'de Corona virüsün (Covid19) pozitif test edildiğini duyurulmasının ardından, hastalıktan korunmaya yönelik hijyen çalışmalarını sürdürüyor. Her yıl 5 milyon turistin ağırlandığı Manavgat’ta, belediyenin temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, kent merkezi, büyük mahalleler ve kamusal alanlarda planlı olarak dezenfekte işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.
Başkan Sözen, 12 Mart tarihinde bütün açık ve kapalı alanlardaki tiyatro, sergi, söyleşi, gezi, panel gibi etkinliklerin iptal edildiğini kamuoyuyla paylaştıktan sonra kent merkezi ve kamusal alanlarda dezenfekte işlemlerini başlattı. Belediye ekipleri ilk etapta, camiler, Cumhuriyet Meydanı, Kent Meydanı, ana caddeler, otobüs ve minibüs durakları, Pazartesi Pazarı ile tüm semt pazarları ile başlayan dezenfekte işlemlerini kamusal binalarda ve parklarda da sürdürdü.
Bu kapsamda Manavgat Belediyesi ekipleri, Manavgat Belediyesi Başkanlık Binası ve Side Ek Hizmet binası, Manavgat Belediyesi’ne bağlı Side ve Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevleri, Çocuk Kültür Merkezi, Side Gençlik Merkezi, Kız Öğrenci Misafirhanesi, Çolaklı Erkek Öğrenci Yurdu, Atatürk Kültür Merkezi, Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi, Cenaze Hizmetleri Şantiyesi, Belediye Fen İşleri Şantiyesi, Kent Müzesi, Girit Müzesi, Liman Başkanlığı, Tarım Kredi Kooperatif Binası, Hisar Sağlık Ocağı, İbrahim Sözen Gençlik Merkezi, Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Polis Karakolu, İlçe Göç idaresi Müdürlüğü, Devlet Hastanesi Acil Servisi, Poliklinikler, radyolojik görüntüleme merkezleri, Kaymakamlık Binası, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Manavgat Belediyesi Huzurevi, Atatürk Stadyumu, Sorgun Mesire Alanı, Boğaz Otel içi ve tesisleri, Side Turizm Danışma Bürosu, Side Karakol Binası, Manavgat Şelalesi ve bünyesindeki tesisler, Şelale Mesire Alanı, Taşağıl Mahallesi’ndeki Jandarma Karakol binası, Sağlık Ocağı, Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü, pazar yerleri, cami ve oyun parkları, Kızılağaç’ta Jandarma Karakolu, Kızılot kapalı pazar yeri, sağlık ocağı, PTT Hizmet binası, camiler ve oyun parklarının dezenfekte işlemlerini tamamladı. Manavgat Belediyesi ekipleri, bunun dışında her gün akşam Saat 20.00’dan itibaren, Yapay Şelale ve İmam Hatip Kavşağı arasında kalan caddede dezenfekte işlemlerinin yapılacağını açıkladı.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, vatandaşların korona virüsüne karşı, sağduyu ile panik yapmadan, sosyal mesafeyi koruyarak önlem almalarını istedi. Sözen, “Manavgat Belediyesi olarak virüsle mücadelemizi en üst seviyeye çıkardık. Halkımızın kullanımına açık, tüm kamusal alanlarda dezenfekte işlemlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Halkımızın bu virüse karşı kendi kişisel tedbirlerini almalarını önemle rica ediyoruz. Panik yapmadan, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını uymalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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