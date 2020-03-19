Kaza sonrası 'zavadanak' sözüyle güldüren Bekir Varol: Meşhur oldum (2)



'ZAVADANAK' YÖRÜK TABİRİYMİŞ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, geçirdiği trafik kazasından sonra yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem olup, güldüren Bekir Varol, kullandığı 'zavadanak' kelimesinin, Yörük tabiri olduğunu kaydetti. Bir şeyi hızlıca ve kontrolsüzce yapmanın 'zavadanak' sözüyle anlatıldığını belirten Varol, kendisine çarpan sürücü için bu tabiri kullandığını kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2020-03-19 13:32:20



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