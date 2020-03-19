Kırmızı ışıkta geçen servis şoförü 177 promil alkollü çıktı Direksiyon başında alkol aldığı iddia edilen sürücünün ehliyetine el konuldu, otobüs trafik otoparkına çekildi Servis otobüsü bağlanarak yediemin otoparkına çekilirken, şoföre ise bin 516 TL para cezası uygulandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde direksiyon başında alkol aldığı iddia edilen servis otobüsü şoförü 177 promil alkollü çıktı. Asayiş ekiplerince durdurulan şoförün direksiyon başında alkol aldığı çay bardağıyla araçtan indiği bildirildi. Servis otobüsü bağlanarak yediemin otoparkına çekilirken, bin 516 TL para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

Olay, AntalyaAlanya D400 Karayolu Manavgat çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekibi, kırmızı ışıkta durmaksızın yanlarından geçen otobüsün peşine düştü. Turist taşımacılığı yaptığı, turist olmaması nedeniyle otel servis hizmeti verdiği belirlenen 07 AEF 976 plakalı otobüs, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde asayiş ekiplerince durduruldu. Otobüsü kullanan ve adının Hüseyin B. olduğu belirlenen şahsın, otobüsten elinde içerisinde içki bulunan çay bardağıyla inmesi üzerine asayiş ekipleri tarafından olay yerine trafik ekipleri çağrıldı. Yapılan ölçümde şoför Hüseyin B.'nin 177 promil alkollü olduğu belirlendi. Otobüs bağlanarak yediemin otoparkına teslim edilirken, asayiş ekiplerince Cumhuriyet Polis Karakoluna getirilen alkollü sürücüye ilk kez alkollü araç kullanmak ve kırmızı ışık ihlali yapmaktan bin 516 TL para cezası uygulandı. Hüseyin B.'nin ehliyetine de 6 aylığına el konuldu.

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