Finike’nin bozulan yollarında onarım çalışması başladı

Finike Belediyesi, Kum ve İskele mahallerindeki bozuk yollarda onarım ve yama çalışması başlattı. Kanalizasyon olmayan mahallelerde alt yapı çalışmalarının ise en geç Eylül ayında başlaması ve 2021 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.



Finike’nin Kum Mahallesi’nde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ ) tarafından gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları esnasında bozulan yollar onarılmaya başladı. Asfalt dökme makinesi, alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollara asfalt dökerken, silindirler asfalt dökülen yolları güçlü bir şekilde sıkıştırdı. Finike Belediyesi’nin girişimleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar Kum Mahallesi'ndeki bozuk yolların onarımı tamamlanıncaya kadar devam edecek.



Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kum mahallesindeki çalışmaların belediye ekipleri tarafından sürdürüldüğünü belirterek, “Finike ile Köşklükavak mevki arasında bulunan İskele mahallesinde de çalışmalar başladı. Ekiplerimiz İskele Mahallesi'ndeki bozuk yollarda yama çalışması yapıyor. En kısa sürede bozuk yollarımızın onarımı tamamlanacak. Ayrıca üniversitenin çevresindeki bozuk yollarda sathi kaplama işlemleri yapılacak. Çalışmalar sona erdiğinde Üniversite sokak, 147 sokak, 129 sokak, 125 sokak, İnönü caddesi, Lise caddesi, Dumlupınar caddesi ve K. Evren caddesinde 3580 metre uzunluğunda 6275 metrekare alana bakım ve onarım yapılmış olacak” dedi.



Yol yapım çalışmalarına verdiği desteklerden dolayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür eden Başkan Geyikçi, “Kanalizasyon alt yapısı olmayan mahallelerde planlama çalışmaları sürüyor. Yaz aylarının sonuna doğru en geç Eylül ayında kanalizasyon altyapı çalışmaları başlamış olur. Çalışmaların 2021 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında Finike ilçesinin büyük bir sorunu çözülmüş olacak” diye konuştu.



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