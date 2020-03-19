Finike'de bulvar ve ana caddeler temizlendi

Finike Belediyesi, korona virüsünün ülkemizde görülmesinin ardından başlattığı hijyen çalışmalarını sürdürüyor. Kısa süre önce ilçe genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kamu binalarını dezenfekte eden Finike Belediyesi, bu kez yine halkın yoğun olarak kullandığı bulvar ve ana caddeleri temizledi.



Belediyeye ait bir tanker gün boyu Fatih Bulvarı, Yayla Bulvarı, Şerbetçi Bulvarı Atatürk Caddesi ile Hasyurt, Yeşilyurt, Sahilkent ve Turunçova merkezlerinde temizlik çalışması yaptı. Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, corona virüsüne karşı etkili bir şekilde mücadele etmek için halk sağlığı ile ilgili birimlerin seferber edildiğini belirterek, “Önce kamu kurumlarını dezenfekte ettik, şimdi de ana arterleri temizledik. Halkımızın sağlığını korumak için çalışmalara devam edeceğiz. Halkımızın da bu süreçte çok dikkatli olması gerekiyor ve uzmanların talimatlarını eksiksiz yerine getirmesi gerekiyor” diye konuştu.



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