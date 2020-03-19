(Görüntülü) Eczanede koronavirüse karşı şeritli önlem

ANTALYA'nın Serik ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bir eczanede çalışanlarla müşterilerin birbiriyle temasını önlemek amacıyla kırmızı beyaz renkli ikaz şeridiyle önlem alındı.

Serik'te bir eczanede koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında; eczane çalışanları ve müşterileri korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alan kırmızı beyaz renkte ikaz şeridiyle ayrıldı. Maske ve eldiven takarak mesailerine devam eden çalışanlar, müşterilerle ilaç ve para alışverişini ise mesafeli yaptı.

Eczacı Asuman Dolay, "Sağlık Bakanlığı'nın istediği önlemleri uygulamaya çalışıyoruz. Hem halkımız hem de kendi sağlığımız için bu tür önlemleri almaya çalışıyoruz. Eczanemize gelen müşteriler de bu uygulamayı anlayışla karşılıyor. Vatandaşlarımız da bilgi sahibi oldukları için çok sorun olmuyor ve anlayışla karşılıyorlar. Onların da sağlığı önemli, bizim de önemli" dedi.

İlk anda eczane içerisine giren ve şaşıran müşteriler de aldıkları önlem dolayısıyla eczane çalışanlarına teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Antalya

2020-03-19 17:12:17



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