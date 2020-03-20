'Antalya'nın Kalbi'nde 'evde kal' mesajı



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) TÜRKİYE'nin en büyük dönme dolabı olan 'Heart of Antalya-Antalya'nın Kalbi'nde, sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı 'evde kal' çağrısına mesajla destek verildi.

Antalya'da bulunan ve Türkiye'nin en büyük dönme dolabı olan 'Heart of Antalya-Antalya'nın Kalbi'nde, dün akşam, 7 gün 24 saat görev başında olan sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı 'Biz senin için burada kalıyoruz, sen de bizim için lütfen evde kal' çağrısına mesajla destek verildi. Kırmızı ışıklandırmanın üzerine beyaz ışıklarla 'Evde Kal Türkiye' yazıldı. Konyaaltı ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan, 400 ton ağırlığında ve 90 metre yüksekliğinde olan dönme dolabın üzerindeki yazı, Antalya'nın birçok noktasından görüldü. DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-03-20 10:07:15



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