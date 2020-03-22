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Toprak altından çıkıyor, vücut direncini artırıyor Yaşı 200, kurusu 750 TL'den satılıyor Şifa kaynağı kuzugöbeği sezonu açıldı

İHA

Antalya'nın Kaş ilçesinde kuzugöbeği mantarı sezonu başladı. B1, B2 ve C vitaminleri ile yüksek oranda kalsiyum, sodyum ve potasyum gibi mineraller içeren Kuzugöbeği vücudun direncini artıran ve dinç kalmasını sağlayan özelliğiyle ilgi görüyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte çıkan mantar, kilogramı 150200 TL arasında alıcı buluyor.

Toprak altından çıkıyor, vücut direncini artırıyor Yaşı 200, kurusu 750 TL'den satılıyor Şifa kaynağı kuzugöbeği sezonu açıldı

Antalya’nın Kaş ilçesinde kuzugöbeği mantarı sezonu başladı. B1, B2 ve C vitaminleri ile yüksek oranda kalsiyum, sodyum ve potasyum gibi mineraller içeren Kuzugöbeği vücudun direncini artıran ve dinç kalmasını sağlayan özelliğiyle ilgi görüyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte çıkan mantar, kilogramı 150200 TL arasında alıcı buluyor.
Kuzugöbeği genellikle Mart ile Nisan ayı arasında yağmur ve güneşin etkisiyle çam, meşe, elma ve ceviz ağaçlarının dibinde yetişiyor. B1, B2 ve C vitaminleri ile kalsiyum, sodyum ve potasyum gibi mineraller içeren kuzugöbeği protein deposu olarak biliniyor.

Gelir kaynağı
Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği vatandaşa da gelir kaynağı oldu. Mantarı toplayanlar kilosunu 150 ile 200 lira arasında satıyor. Kurusu ise 750 ile bin liraya varan fiyatlarla alıcı buluyor.

Altın değerinde
Kuzugöbeği toplayan ilçe sakini Eşref Kocaer, “Bu mantarı ormanlık arazide sandal ağaçlarının altında buluyoruz ama saatlerce arıyoruz. Bulmak çok zor. 34 saat içinde bir kiloya yakın toplayabiliyoruz. Şu an yeni çıktığı için fiyatı çok yüksek. Kilosu 150200 lira. Kurusu ise 750 ile bin lira arasında değişiyor. Neredeyse altın değerinde diyebilirim” diye konuştu.
Uzmanlar mantarın türünü bilen ve ayırt edebilen kişiler tarafından toplanması gerektiğine dikkati çekiyor.

Kuzugöbeğinin faydaları
Hastalıkların iyileştirilmesinde sık sık kullanılan kuzugöbeği, B1, B2 ve C vitaminleri ile yüksek oranda kalsiyum, sodyum ve potasyum gibi mineraller içerir. Protein değeri oldukça yüksek olan bu mantar anemi, bağırsak ve mide rahatsızlığına iyi geldiği biliniyor. Vücudun direncini artıran ve dinç kalmasını sağlayan özelliğiyle ilgi görüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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