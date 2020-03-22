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'Aslında ben 61'im, dedem 4 yaş büyük yazdırmış'

DHA

'Aslında ben 61'im, dedem 4 yaş büyük yazdırmış'


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getiren genelgesinin ardından Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri çalışma yaptı. Pazarda satış yapan Cevriye Şen (65) polis tarafından evine götürülmek istendi. Aslında 61 yaşında olduğunu, dedesinin kimliği alırken 4 yaş büyük yazdırdığını öne süren Cevriye Şen, ekip otosuyla evine götürüldü.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmamalarını sağlamak amacıyla devriye görevini artırdı. Sivil ve resmi ekipler tarafından yapılan denetimler sırasında 65 yaş ve üstü vatandaşları gördükleri anda uyaran ve evlerine kadar götüren polis ekipleri, zaman zaman da bu kişilerden tepki gördü.
Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde kurulan sebze meyve pazarında denetim yapan polis ekipleri, kimlik kontrolü sırasında 65 yaşındaki Cevriye Şen'in elinde eldiveni, yüzünde maskesiyle tezgah kurup satış yaptığını belirledi. Cevriye Şen'e İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi olduğunu, 65 yaş ve üstündekilerin evden çıkamayacağını söylemelerine rağmen Cevriye Şen, "Ben evde ne yiyeceğim, bana kim bakacak? Kim alışveriş yapacak?" diye itiraz etti. Ekiplerin acil çağrı merkezi numarasını vererek, ihtiyaçlarının polis, jandarma, zabıta ve AFAD ekipleri tarafından giderileceğini söylemesi üzerine Cevriye Şen, tezgahının başına kızının gelmesinin ardından Sanayi Mahallesi'nde oturduğu evine yürüyerek gideceğini söyledi. Polis ekipleri ise 65 yaş ve üstü insanlara sokağa çıkma yasağı getirildiğini hatırlatarak, "Seni sokakta yürütmeyiz. Evine kadar ekip arabasıyla bırakacağız" demesi üzerine Cevriye Şen, "Ben yürür giderim. Arabanıza binmem. 3'ten 9'a şart olsun arabanıza binmem. Ver kimliğimi. Vallahi kimliğimi de almam. Varır giderim belediyeye. Belediye başkanının yerini yakarım" dedi. Polis memurlarının "Biz seni seviyoruz" demesine rağmen Cevriye Şen, "Siz beni sevmiyorsunuz. Sevseydiniz tezgahımdan beni almazdınız" diye konuştu. Polis ekiplerinin Kovid-19 hastalığının en çok yaşlılar için tehlikeli olduğunu söylemesi üzerine Cevriye Şen, "Bana bir şey olmaz" diye cevap verdi.
'HEP O DEDEMİN YÜZÜNDEN OLUYOR BU'
Kendisinin aslında 61 yaşında olduğunu ancak dedesinin kimliği alırken 4 yaş büyük yazdırdığını öne süren Cevriye Şen, "Hep o dedemin yüzünden oluyor bu şimdi gideyim, mezar taşını kıracağım. Beni 4 yaş büyük yazdırmış" diye söylendi. Sivil kıyafetli polislerin ikna etmekte zorlandığı Cevriye Şen, gelen resmi ekip otosuna güçlükle bindirilerek evine götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2020-03-22 15:08:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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