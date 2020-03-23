Kepez’de Vefa Destek Grubu 65 yaşüstü vatandaşın yanında

Vefa Destek Grubu’nun oluşturulduğunu belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı ve desteğe ihtiyacı olan Kepezlilere bir telefon kadar yakınız. Desteğe ihtiyacı olan tüm hemşehrilerimizin 7 gün 24 saat emrindeyiz” dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara “Sokağa çıkma sınırlaması” getirilince, yayınlanan genelge doğrultusunda 81 ilde ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ oluşturuldu. Valilikler bünyesinde, İl Emniyet Müdürlüğü, jandarma, AFAD, Kızılay ve yerel yönetimler den oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesini koordineli bir şekilde üstlenecek. Kepez Belediyesi de ilçede bulunan 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması için gerekli önlemleri aldı.



“Hemşehrilerimizin emrindeyiz”

Yardıma ihtiyacı olan hemşehrilerinin yanı başında olduklarını dile getiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Devlet kurumlarımızla güçlerimizi birleştirdik. Vefa Destek Grubu ile Kepezlilere bir telefon kadar yakınız. Belediye olarak konuyla ilgili gerekli tedbirlerimizi aldık. Sokağa çıkmayan 65 yaş üstü büyüklerimizin, kronik rahatsızlığı olanlarla her türlü desteğe ihtiyaç duyan tüm hemşehrilerimizin 7 gün 24 saat emrindeyiz” dedi.

Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar 112155156 ile Kepez Belediyesi’nin (0 242) 310 58 58 numaralardan destek çağrısında bulunabilecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.