Türkiye'nin en büyük dönme dolabı ile sağlık çalışanlarına destek

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla başlatılan sağlık çalışanlarına saat 21.00'de alkış uygulamasına, Antalyalılar da yoğun destek veriyor. Lunapark'ta bulunan, Türkiye'nin 90 metre yüksekliğindeki en büyük dönme dolabının üzerine led ışıklarla yazılan 'Evde kal Antalya', 'Evde kal Türkiye' ve 'Sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz' mesajları şehrin dört bir yanından görülüyor.

Koronovirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için başlatılan alkışlı desteği, yurt genelinde olduğu gibi Antalyalılar da sürdürüyor. Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinlik kapsamında saat 21.00 itibarıyla halk, evlerin pencere ve balkonlarından sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışlıyor. Aynı zamanda Antalya'nın simgesi haline gelen, 'Heart of AntalyaAntalya'nın Kalbi' adı verilen, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'da İngiltere'nin başkenti Londra'dakinden sonra ikinci büyük dönme dolabı da alkış kampanyası süresince ilgi odağı oldu. Lunaparktaki dönme dolabın üzerine led ışıklarla her akşam farklı mesaj yazılıyor. 'Evde kal Antalya', 'Evde kal Türkiye' ve 'Sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz' mesajları şehrin dört bir yanından görülüyor. Dönme dolabın üzerindeki ledli ışık sistemiyle yansıtılan mesajlar, sosyal medya üzerinden de hızla yayılıyor. Turistik kentte yaşayan fotoğraf ve video tutkunları da bu anları, şehir silüeti eşliğinde drone ile görüntüleyerek, sosyal medya üzerinden yayınlıyor. Görüntüleri izleyenler, beğenilerini mesajlarla duyuruyor.

'ÇOK İYİ DÖNÜŞLER ALDIK'

Alkış kampanyasına 'Antalya'nın Kalbi' olarak bilinen dönme dolap ile destek vermeye çalıştıklarını belirten Aktur Lurapark Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seçkin Etke, "Şu an Türkiye'nin her yerinde sağlıkçılar bizler için gece gündüz uğraşıyor. Biz de onlara destek vermek için 90 metre yüksekliğindeki Türkiye'nin en yüksek dönme dolabında mesajlar yayınlamaya başladık. Bu yazılardan sonra çok iyi dönüşler aldık. Antalyalılara bir katkımız oluyorsa ne mutlu bize" dedi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİ

Dönme dolap üzerindeki mesajları şehir ışıklarıyla drone ile havadan görüntüleyen video sanatçısı Murat Aykut ise görüntüleri sosyal medyaya yükledi. Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü öğrencisi Aykut, "Kampanyaya kendi çapımda destek olmak istedim. Ben de polis çocuğuyum. Sağlık çalışanlarının ailelerinin kaygılarını anlayabiliyorum. Bu virüsün bize en çok hatırlattığı şey birlik ve beraberlik duygusu. Ben de kendi mesleğim açısından belki bir motivasyon olur düşüncesiyle bu videoyu hazırladım" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

