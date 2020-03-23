Antalya'nın Serik ilçesinde vatandaşlara kolonya ve maske dağıtıldı.

Yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında Antalya'nın Serik ilçesi Çınaraltı meydanında vatandaşlara maske ve kolonya dağıtıldı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Serik'te ilçe genelinde okullarda, camilerde, kamu kurumlarında ve halkın yoğunlukla kullandığı noktalarda düzenli olarak dezenfekte ve izolasyon çalışmaları ekipler tarafından sürdürülüyor. Ziraat Odası Başkanlığı tarafından kolonya ve maske dağıtıldı. Vatandaşlar virüsten korunmak için dağıtılan ürünlere yoğun ilgi gösterdi ve memnuniyetle karşıladı.

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