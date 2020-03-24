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Bu odadan geçenin üzerindeki virüsler ölüyor 720 wattlık güçle odaya salınan ozon buharı, vatandaşların üzerindeki giysileri dezenfekte ediyor Muratpaşa Belediyesi korona virüs salgınına karşı belediyenin girişine ozon odası kurdu Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: “Virüsleri zayıflatıyor ve öldürüyor”

İHA

Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgınına karşı aldığı önlemler çerçevesinde belediye ana hizmet binası girişlerini tek noktaya düşürdü ve girişe virüsten dezenfektasyonu sağlayan ozon odası kurdu. Çalışanlar ve belediyeye gelen tüm vatandaşlar ozon odasına girip dezenfekte olduktan sonra binaya geçiş yapıyor.

Bu odadan geçenin üzerindeki virüsler ölüyor 720 wattlık güçle odaya salınan ozon buharı, vatandaşların üzerindeki giysileri dezenfekte ediyor Muratpaşa Belediyesi korona virüs salgınına karşı belediyenin girişine ozon odası kurdu Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: “Virüsleri zayıflatıyor ve öldürüyor”

Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgınına karşı aldığı önlemler çerçevesinde belediye ana hizmet binası girişlerini tek noktaya düşürdü ve girişe virüsten dezenfektasyonu sağlayan ozon odası kurdu. Çalışanlar ve belediyeye gelen tüm vatandaşlar ozon odasına girip dezenfekte olduktan sonra binaya geçiş yapıyor.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı tüm kurumlar tedbirlerini artırırken, Muratpaşa Belediyesi de tedbirler kapsamında ana hizmet binasında düzenlemelere gitti. Fener Mahallesi’nde bulunan hizmet binasına girişler tek noktaya düşüldü ve girişe ozon odası kuruldu. Çalışanlar da dahil belediyeye gelen herkes, önce ozon odasına giriyor, ardından dezenfekte olduktan sonra binaya giriş yapıyor. Odada kullanılacak ozon buharının 720 wattlık güçle salındığını ve yüzeylerde yüzde 100 dezenfekte etkisine sahip olduğu, solunmasının da kişiye hiçbir olumsuz etkisinin olmadığı belirtildi.

“Virüsleri zayıflatıyor ve öldürüyor”
Salgın hastalığın, çok sık girilen kamu kurumlarını tehdit ettiğine dikkat çeken Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, buna önlem olarak ozon odası kurma kararı aldıklarını bildirdi.
Ozon gazının bakteri ve virüsler üzerindeki etkisine de işaret eden Uysal, “Virüsleri zayıflatıyor ve öldürüyor. Bundan yararlanmak için böyle bir özgün model üzerinde durduk. Binamıza giren herkes bilerek ya da bilmeyerek bu ozon odasından geçiyor ve bedeninin görünen yüzeylerdeki virüslere karşı bu gaz tedbirini almış olarak giriyor. Belediye açık kaldıkça sürekli çalışıyor. Hem personelimiz hem vatandaşlarımız buradan belediyemize giriyorlar. Herhangi bir yan etkisi olmadığı bildirildi” dedi.
Uysal, ozon odasının Türkiye’de başka bir kurumda olmadığını ve son derece özgün bir fikir olduğunu sözlerine ekledi.

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