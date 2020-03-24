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Kemer'de halkın ateşi ölçülüyor

İHA

Kemer Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında, binaya giriş ve çıkışlarda gerek belediye personeli gerekse halkın ateşini ölçüyor.

Kemer'de halkın ateşi ölçülüyor

Kemer Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında, binaya giriş ve çıkışlarda gerek belediye personeli gerekse halkın ateşini ölçüyor.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, kısa sürede dünyayı saran ve Türkiye’de de etkisini gösteren Korona virüs salgınına karşı önlem almaya devam ediyor. Vatandaşların toplu kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarına rutin olarak devam eden belediye ekipleri, halkın sağlığını korumak adına belediyenin tüm birimleriyle çalışmalar yürütüyor. Başkan Topaloğlu, çalışması zorunlu olan personelin dışında evden çalışma sistemini de hayata geçirdi.
Bu süreçte alınan tedbirler kapsamında belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, belediye binası giriş ve çıkışlarında personel ve vatandaşların dijital temassız ateş ölçerle vücut ısılarını kontrol ediyor.

Pazar yerlerinde ateş ölçümü
Belediye binasının giriş ve çıkışlarında yapılan ateş ölçümlerini uygulayan belediye ekipleri, çok sayıda vatandaşın geldiği pazar yerlerinde de ateş ölçümlerine devam ediyor. Topaloğlu, “Korona virüse karşı aldığımız tedbirleri elden bırakmıyoruz. Belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ekiplerimiz sahada hummalı şekilde çalışmaya devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor. Belediye giriş çıkışlarında ve pazar yerlerinde de halkımızın ateşinin ölçümünü yapıyoruz. Ateşi yüksek çıkan olursa ilgili sağlık kuruluşuna yönlendireceğiz. İnşallah bu salgından el birliği ile kurtulacağız” diye konuştu.
Öte yandan belediye ekiplerinden bir kişinin mesai saatleri içerisinde gün boyunca belediye binası giriş ve çıkışlarında halkın vücut ısılarını kontrol etmeye devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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