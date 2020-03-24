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Alanyaspor’dan korona virüs kararı

İHA

Aytemiz Alanyaspor, korona virüs salgını nedeniyle futbolcularının ikinci bir talimata kadar antrenmanlara evlerinde ve kulüp tesislerinde bireysel olarak devam etmelerine karar verdi.

Alanyaspor’dan korona virüs kararı

Aytemiz Alanyaspor, korona virüs salgını nedeniyle futbolcularının ikinci bir talimata kadar antrenmanlara evlerinde ve kulüp tesislerinde bireysel olarak devam etmelerine karar verdi.
Aytemiz Alanyaspor, korona virüs salgını nedeniyle futbolcularının ikinci bir talimata kadar antrenmanlara evlerinde ve kulüp tesislerinde bireysel olarak devam etmelerine karar verdi. Futbolcular bu süreçte haftanın her günü saat 11.00 ile 17.00 arasında kulüp tesislerine gelerek bireysel
antrenmanlarını yapabilecek.

“Futbolcularımızın evlerinde kalması için gerekli uyarılar yinelenmiştir”
Aytemiz Alanyaspor, konuya ilgili resmi internet sitesinde yaptığı yazılı açıklamada, “Duruma büyük bir hassasiyetle yaklaşarak, gerekli tedbirleri alan kulübümüz, bu süreçte futbolcularımızın evlerinde kalması için gerekli uyarıları yinelemiştir. Sağlık ekibimiz de salgınla ilgili süreci büyük bir titizlikle takip ederek, takımımızın sağlık durumuyla yakından ilgilendiğini belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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