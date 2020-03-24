Alanyasporlu futbolculardan ‘Evde kal’ çağrısı

Alanyasporlu futbolcular evde çektikleri video ile korona virüse karşı önlem amacıyla herkese 'Evde kal' çağrısı yaptı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başlattığı 'Evde kal Türkiye' çağrısına yenileri ekleniyor. Süper Lig maçlarının virüsten dolayı ertelenmesi üzerine antrenmanlarına bireysel olarak devam eden Aytemiz Alanyasporlu futbolculardan da 'Evde kal Türkiye' çağrısı geldi. Turuncuyeşilli takımın oyuncularından Papis Cisse, Junior Fernandes, Djalma Campos, Efecan Karaca ve Salih Uçan kısa birer video çekerek, 'Evde kal’ çağrısında bulundu.

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