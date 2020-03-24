Antalya’da bir kuyumcu sahte altın kaplama dişle bin 200 TL dolandırıldı. Kuyumcu esnafının dolandırılmadan önce sokağa çıkması bile yasak olan 72 yaşındaki şüpheliye korona virüs tedbirleri kapsamında kolonya da ikram ettiği, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Dokuma Mithatpaşa Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcu esnafı Ali Söğüt’ün iş yerine gelen bir kişi, elindeki altın kaplama dişleri bozdurmak istediğini söyledi. Şahıs, cebindeki 3 dişten birini Ali Söğüt’e uzattı. Söğüt, yaptığı incelemede dişin altın olduğunu belirledi. Dişi geri alan ve satmakta kararsız olduğunu söyleyen şüpheli el çabukluğuyla gerçek altını cebindeki sahtelerle değiştirip, kuyumcuya 3 sahte kaplama dişi geri verdi. Karşılığında 1200 TL alan şüpheli aracına binip kayıplara karıştı. Aynı şahıs bir saat içinde yine aynı yöntemle iki kuyumcuyu daha dolandırmaya çalıştı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Alınan eşkal doğrultusunda takibe alınan şüpheli Muratpaşa ilçesinde yakalandı. 72 yaşındaki şüpheli Ö.K.’nin aracında çok sayıda sahte altın kaplama diş ele geçirildi. Ö.K. ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine görüldü.



"Diş altındı"

Şüphelinin ilk verdiği altının gerçek olduğunu anlatan Söğüt, “3 sahte diş getirdi şüpheli biri altındı. Dişin birini geri aldı aldı, satayım mı satmayayım mı diye cebine attı. Cebindeki sahtelerle değiştirmiş. 1200 TL tuttu. Aldı gitti. Sonradan kontrol ettim. Altın değildi, 3’ü de sahte altın çıktı. İki kuyumcuya daha gitmiş, dolandırmaya çalışmış” dedi.

Söğüt, şüpheliye bir de korona virüs önlemleri kapsamında kolonya ikram ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.