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İranlı çift, korona yüzünden ayrı kaldıkları çocukları Soruşa'ya kavuştu

DHA

İranlı çift, korona yüzünden ayrı kaldıkları çocukları Soruşa'ya kavuştu


Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)GAYRİMENKULLERİNİ satmak için ülkelerine giden, ancak karantina tedbirleri nedeniyle dönemeyen İranlı Pahram ve Melihe Koştinetikhoşa çifti, yerleşik yaşadıkları Antalya'nın Alanya ilçesinde piyano hocasına bıraktıkları kan hastalığı olan 8 yaşındaki kızları Soruşa'ya kavuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun devreye girmesi sonucu Soruşa, dün Alanya'dan alınıp Hakkari´deki Esendere Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptırıldıktan sonra sınırda bekleyen ailesine teslim edildi.
İnşaat malzemeleri üreticisi İranlı Pahram ve Melihe Koştinetikhoşa çifti, 1,5 yıl önce Alanya'ya yerleşti. Yerleşik yabancılara verilen oturma izninde, İran vatandaşlarına mülk edinme zorunluluğu getirilince çift, ülkelerindeki mülklerini satıp, Alanya'dan ev almaya karar verdi. Karı-koca, İran'daki gayrimenkullerine alıcı çıkınca da 9 Şubat günü, kan hastalığı olan kızları Soruşa'yı, piyano hocası İranlı müzisyen Siyaveş Shahani ile eşi Esin İpekoğlu Shahani'ye emanet edip, 3 günlüğüne ülkelerine gitti.
TÜRKİYE'YE GİREMEDİLER
Ancak 12 Şubat günü geri dönmeyi planlayan çift, İran'da, 'yurt dışından geldikleri' gerekçesiyle 14 gün karantinaya alındı. Karantina sürelerinin dolmasının ardından da Türkiye, 2 ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı. Çiftin Türkiye'ye girişlerine izin verilmedi.
ÇAĞRIDA BULUNDULAR
Soruşa Koştinetikhoşa'nın aylık tedavisi ise anne-babanın izin belgesi olmadığı için yapılamadı. Küçük kızın tedavisi için tüm kapıları çalan Shahani çifti, Soruşa'nın ya ailesinin yanına gönderilmesini ya da anne-babanın yurda alınması için yetkililerden yardım istedi. Cep telefonu aracılığıyla kızlarıyla görüntülü konuşabilen ailenin yardım çağrısı Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberinde gündeme geldi.
CUMHURBAŞKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI'NA SESLENMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan anne ve babasına kavuşmak için yardım isteyen Soruşa Koştinetikhoşa, "Tayyip amca, Mevlüt amca, lütfen beni aileme kavuşturun. Ailemi çok özledim. Akşamları onlar için ağlıyorum. Ailem çok üzgün. Benim daha önce ağabeyim öldü, benim de rahatsızlığım var. Lütfen ailemi bana getirin ya da beni oraya gönderin" diye yardım istemişti.
ÇAVUŞOĞLU DEVREYE GİRDİ
Küçük Soruşa'nın yardım çağrısı üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu devreye girdi. Yapılan resmi işlemlerin ardından dün Göç İdaresi yetkilileri, Soruşa'yı müzik eğitmeni Sahaha'ni ailesinden teslim alarak Hakkari'deki Esendere Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptırdı ve 40 gündür sınırda bekleyen ailesine teslim etti. Uzun bir aranın ardından kızlarına kavuşan aile seslerini duyuran DHA'ya ve çağrılarına kulak veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, "Sesimizi duyurdunuz ve bu sayede yardım çağrımız yerine ulaştı. Sizlere ve Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve tüm yetkililere teşekkür ederiz. Kızımıza kavuştuk. Artık onun tedavisine devam edebileceğiz. Bu kötü günler geçtiğinde ise Alanya'ya tekrar gelerek yaşantımıza devam etmek istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2020-03-25 11:33:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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