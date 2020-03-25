Zabıtadan 5 dilde virüs uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Zabıtadan 5 dilde virüs uyarısı

DHA

Zabıtadan 5 dilde virüs uyarısı


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'NIN Konyaaltı ilçesinde, Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle pazar yerlerinde ve kent merkezinde 5 dilde koronavirüs uyarısı yapıldı.
Çin´in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından `küresel salgın´ olarak ilan edilen koronavirüse karşı önlemler devam ediyor. Konyaaltı Belediyesi de salgın nedeniyle vatandaşları uyarmayı sürdürüyor. Belediye ekipleri, ilçe sınırları içinde kalan pazar yerlerinde ve pazar alanlarında 5 dilde koronavirüs uyarısı yaptı. Belediyenin zabıta ekip araçlarıyla vatandaşlara Türkçe, Rusça, Arapça, Almanca ve İngilizce olarak 'Sevgili Konyaaltılılar, koronavirüs salgını ile mücadele için evlerinizde kalmanız hayati önem taşımaktadır. Sevdiklerinizin ve kendinizin sağlığı için lütfen evde kalın' uyarısında bulundu.
Zabıta ekiplerinin pazar yerinde ses sistemiyle yaptığı uyarılar, ilçe merkezinde ise zabıta ekip araçlarından yapılıyor. Pazar yerlerinde denetimler yapan ekipleri, 65 yaş ve üstü pazarcıları evlerine gönderdi. Pazar esnafına ise eldiven ve maske takmaları konusunda uyarılarda da bulunulurken, esnaf arasında 1 metrelik sosyal mesafe de gözetildi.
`RUSÇA ANONSU DUYUNCA MUTLU OLDUM´
Pazar alışverişi için sokağa çıktığını söyleyen Rus vatandaşı Katerina Benetska, "Mecbur kaldığım için çıktım. Maske ve eldiveni koronovirüs için takıyorum. Belediyenin 5 dilde anonsu çok yerinde, mutlu olduk. Özellikle Rusça olanı duyduğum esnada" dedi.
`HERKES SOKAKTA GEZİYOR´
Pazara eldiven ve maske takarak gelen Gamze Pelin Demirci ise "Kendimi ve ailemi korumak için mecburen bunları takıyorum. Kimse dikkat etmiyor. Herkes sokakta geziyor. Umarım çok kayıp vermeden herkes evlerine girer. Belediyenin yaptığı uyarı anonsu çok muhteşem ve yerinde bir olay. Halkı bilinçlendirmek için yaptıkları bir durum kendilerini kutluyorum" diye konuştu.
`YERİNDE BİR UYGULAMA´
Pazar yerlerinde olabildiğince korunmaya çalıştıklarını dile getiren pazar esnafı Salih Ekici, korunmak için her türlü tedbiri aldıklarını kaydetti. Ekici, "Belediyenin aldığı karar çok güzel. Buradayız sabahtan beri, belediye ekipleri 5 dilde uyarılarını yapıyor. Bu da çok yerinde bir durum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2020-03-25 13:50:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korkuteli pazarında Korona virüs önlemi
YEREL HABERLER Korkuteli pazarında Korona virüs önlemi
Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilindeki yoğunluğa polisten 'Korona' uyarısı Antalya’da ‘Evde kal’ uyarısını dikkate almayan vatandaşların adresi Konyaaltı Sahili oldu
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilindeki yoğunluğa polisten ...
Kumluca’da yol bakım, onarım ve yama çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Kumluca’da yol bakım, onarım ve yama çalışması ...
(Görüntülü) ANTALYA Maske dağıtan 'Örümcek Adam' şaşkınlık yarattı
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA Maske dağıtan 'Örümcek Adam' ...
Antalya'da dilenciler maske taktı
YEREL HABERLER Antalya'da dilenciler maske taktı
(Görüntülü) ANTALYA - Zabıtadan 5 dilde virüs uyarısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - Zabıtadan 5 dilde virüs uyarısı
Maske dağıtan 'Örümcek Adam' şaşkınlık yarattı
YEREL HABERLER Maske dağıtan 'Örümcek Adam' şaşkınlık yarattı
Kepez'de mama ve su kabı sayısı artırıldı
YEREL HABERLER Kepez'de mama ve su kabı sayısı artırıldı
Anastasiya'yı gömmek için yer aramış
YEREL HABERLER Anastasiya'yı gömmek için yer aramış
Uyarıyı duyan yabancılar sporu bırakıp parkları boşalttılar Antalya’da 5 dilde korona virüs uyarısı Turizm kenti Antalya'da yerleşik yaşayan ve misafir olarak kalan turistler için 5 dilde korona virüs uyarısı yapıldı
YEREL HABERLER Uyarıyı duyan yabancılar sporu bırakıp parkları ...
Konyaaltı’ndan sokak hayvanlarına mama ve su takviyesi
YEREL HABERLER Konyaaltı’ndan sokak hayvanlarına mama ve su ...
Kokoreççiden kamu personeline destek Antalya’da kokoreççi, virüse karşı mücadele veren kamu personellerine ücretsiz kokoreç kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Kokoreççiden kamu personeline destek Antalya’da ...
(Görüntülü) ANTALYA İranlı çift, korona yasağı yüzünden ayrı aldıkları çocukları Soruşa'ya kavuştu-ARŞİV
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA İranlı çift, korona yasağı ...
17 yaşındaki Ahmet'ten 5 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER 17 yaşındaki Ahmet'ten 5 gündür haber alınamıyor
(Görüntülü) Pazar esnafı tüketicinin seçerek alma ısrarından dertli
YEREL HABERLER (Görüntülü) Pazar esnafı tüketicinin seçerek alma ...
Antalya’da yollar yıkanarak dezenfekte ediliyor Büyükşehir’den otogar ve caddelerde virüs temizliği
YEREL HABERLER Antalya’da yollar yıkanarak dezenfekte ...
(Görüntülü) Antalya'da 'Özel' çocuklardan 'Evde kal'çağrısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya'da 'Özel' çocuklardan 'Evde ...
Pazar esnafı tüketicinin seçerek alma ısrarından dertli
YEREL HABERLER Pazar esnafı tüketicinin seçerek alma ısrarından ...
Korona virüs salgınından doğal besinlerle korunun Alanya HEP Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Zehra Kaya: "Hazır gıdalar yerine doğal besinler tüketilmeli" "Tahıllar ve bakliyat ürünleri olmazsa olmaz"
YEREL HABERLER Korona virüs salgınından doğal besinlerle ...
Kepez sosyal tesislerinin kapılarını sağlık çalışanlarına açtı
YEREL HABERLER Kepez sosyal tesislerinin kapılarını sağlık ...
Büyükşehir huzurevinde önlemleri artırdı
YEREL HABERLER Büyükşehir huzurevinde önlemleri artırdı
Otomobilin çarptığı yaya öldü, alkollü olduğu öne sürülen sürücü kaçtı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaya öldü, alkollü olduğu öne ...
İranlı çift, korona yüzünden ayrı kaldıkları çocukları Soruşa'ya kavuştu
YEREL HABERLER İranlı çift, korona yüzünden ayrı kaldıkları ...
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X