Zabıtadan 5 dilde virüs uyarısı



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'NIN Konyaaltı ilçesinde, Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle pazar yerlerinde ve kent merkezinde 5 dilde koronavirüs uyarısı yapıldı.

Çin´in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından `küresel salgın´ olarak ilan edilen koronavirüse karşı önlemler devam ediyor. Konyaaltı Belediyesi de salgın nedeniyle vatandaşları uyarmayı sürdürüyor. Belediye ekipleri, ilçe sınırları içinde kalan pazar yerlerinde ve pazar alanlarında 5 dilde koronavirüs uyarısı yaptı. Belediyenin zabıta ekip araçlarıyla vatandaşlara Türkçe, Rusça, Arapça, Almanca ve İngilizce olarak 'Sevgili Konyaaltılılar, koronavirüs salgını ile mücadele için evlerinizde kalmanız hayati önem taşımaktadır. Sevdiklerinizin ve kendinizin sağlığı için lütfen evde kalın' uyarısında bulundu.

Zabıta ekiplerinin pazar yerinde ses sistemiyle yaptığı uyarılar, ilçe merkezinde ise zabıta ekip araçlarından yapılıyor. Pazar yerlerinde denetimler yapan ekipleri, 65 yaş ve üstü pazarcıları evlerine gönderdi. Pazar esnafına ise eldiven ve maske takmaları konusunda uyarılarda da bulunulurken, esnaf arasında 1 metrelik sosyal mesafe de gözetildi.

`RUSÇA ANONSU DUYUNCA MUTLU OLDUM´

Pazar alışverişi için sokağa çıktığını söyleyen Rus vatandaşı Katerina Benetska, "Mecbur kaldığım için çıktım. Maske ve eldiveni koronovirüs için takıyorum. Belediyenin 5 dilde anonsu çok yerinde, mutlu olduk. Özellikle Rusça olanı duyduğum esnada" dedi.

`HERKES SOKAKTA GEZİYOR´

Pazara eldiven ve maske takarak gelen Gamze Pelin Demirci ise "Kendimi ve ailemi korumak için mecburen bunları takıyorum. Kimse dikkat etmiyor. Herkes sokakta geziyor. Umarım çok kayıp vermeden herkes evlerine girer. Belediyenin yaptığı uyarı anonsu çok muhteşem ve yerinde bir olay. Halkı bilinçlendirmek için yaptıkları bir durum kendilerini kutluyorum" diye konuştu.

`YERİNDE BİR UYGULAMA´

Pazar yerlerinde olabildiğince korunmaya çalıştıklarını dile getiren pazar esnafı Salih Ekici, korunmak için her türlü tedbiri aldıklarını kaydetti. Ekici, "Belediyenin aldığı karar çok güzel. Buradayız sabahtan beri, belediye ekipleri 5 dilde uyarılarını yapıyor. Bu da çok yerinde bir durum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2020-03-25 13:50:26



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