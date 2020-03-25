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Anastasiya'yı gömmek için yer aramış

DHA

Anastasiya'yı gömmek için yer aramış


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı Belarus uyruklu Anastasiya Yazerskaya'yı (23) öldürüp, Isparta yoluna gömdüğü için tutuklanan Ahmet Oğuz Özgür'ün (54) cesedi gömmek için bir süre yer aradığı, daha sonra Isparta yolu üzerindeki bir yere gömdüğü ortaya çıktı. Lise öğretmeni Özgür, polise verdiği ifadesinde, "Sabah uyandığımda hareketsiz yatıyordu. Burnundan kan geldiği görünce teneffüs ve kalp masajı yaptım. Ancak, kurtaramadım. Bunun üzerine gömmek için önce Lara'ya ormanlık alana götürdüm. Beğenmediğim için Isparta yolu üzerine götürüp, gömdüm" dedi.
Antalya'da arkadaşı Anastasiya Yazerskaya'dan 15 gündür haber alamadığını belirten A.D. polise kayıp ihbarında bulundu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince araştırma başlatıldı. Ekipler, genç kadının kaybolduğu 8 Mart gecesinden itibaren bölgedeki MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Kaybolan kadının en son 8 Mart Pazar günü saat 22.15 sıralarında, evinin yakınında Ahmet Oğuz Özgür'ün kullandığı otomobile bindiği tespit edildi. Bir lisede öğretmenlik yapan Ahmet Oğuz Özgür, gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan Özgür, önce olayla ilgisinin olmadığını savunarak, kayıp kadını tanımadığını iddia etti. MOBESE kameraları görüntüsü gösterilince suçunu itiraf etti.
Şüpheli Ahmet Oğuz Özgür, 9 Mart Pazartesi sabahı saat 08.00 sıralarında Konyaaltı ilçesindeki evinde uyandığında, Anastasiya Yazerskaya'nın burun kısmından kan geldiğini gördüğünü, bunun üzerine suni teneffüs ve kalp masajı yaptığını ancak kadının öldüğünü anlayınca paniğe kapıldığını söyledi. Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı kadının cesedini önce Lara bölgesinde ormanlık alana götürdüğünü, korktuğu ve beğenmediği için Isparta yolu üzerinde boş bir araziye gömdüğünü söyleyen Ahmet Oğuz Özgür'ün ifadesi sonrasında bölgede arama yapan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri Anastasiya Yazerskaya'nın cesedini toprağa gömülü olarak buldu.
Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polisteki ifadesinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen Ahmet Oğuz Özgür, Antalya Sulh Ceza Hakimliği'nce, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Gece yarısı cezaevine götürülen Ahmet Oğuz Özgür, "Ben bir eğitimciyim. Cezaevinde ne yaparım?" diyerek gözyaşı döktü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2020-03-25 14:03:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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