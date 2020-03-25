Korkuteli pazarında Korona virüs önlemi

Korkuteli Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı hummalı bir çalışma yürütüyor. Korkuteli Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu semt pazarlarında da tedbiri elden bırakmıyor. Önlemler kapsamında, semt pazarı girişlerinde zabıta ekipleri vatandaşları ateş ölçer cihazlarıyla kontrollerini yaptıktan sonra içeri alıyor. Ateşi yüksek olan vatandaşlar ise sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor. Zabıta ekipleri girişte el dezenfektanı sunuyor. Yoğun olan noktalarda dezenfekte işlemleri sürerken, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara temel ihtiyaç gıdaları ve sıcak yemek bırakılıyor.

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