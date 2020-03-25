Gençler evde, 65 yaş üstü sokakta



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Kapalı Yol'a gelen 65 yaş üzeri kişiler 'evde kal' uyarılarına aldırmadan sokaktaki banklarda, havuz kenarlarında oturdu. Gençlerin evde kaldığı gözlemlenirken, bir bankanın önünde sosyal mesafeye uyulmayan uzun kuyruk oluştu.

Muratpaşa ilçesinde bulundan Kapalı Yol'a gelen 65 yaş üzeri vatandaşlar koronavirüs uyarılarına aldırmadı. Ağaç altlarında ve havuz kenarlarında yer alan banklarda oturan çok sayıda kişi, ağaçların üzerine asılmış 'Bankta oturma evde kal' uyarılarına kulak asmadı. Bazı kişilerin maske ve eldiven takarak koronavirüsten korunmaya çalıştığı gözlemlenirken, gençlerin sokakta olmayışı dikkat çekti. Kapalı Yol'da bulunan bir banka önünde ise vatandaşlar uzun kuyruk oluştu. Banka önünde 1 metre sosyal mesafesine uymayan vatandaşlar arasında bir kız çocuğun da sırada olması görenleri şaşırttı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2020-03-25 16:05:09



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