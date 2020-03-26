Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde suçundan 3 şüpheli yakalandı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde suçundan 3 şüpheli yakalandı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, D400 Karayolu Gültepe Kavşağında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde A.Y., F.Y. ve K.A. isimli şüpheli şahıslar üzerinde arama yapıldı.
Yapılan aramada A.Y. isimli şahsın üzerinden 3,29 gram eroin maddesi, F.Y. isimli şahsın üzerinden de 9,42 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında cumhuriyet başsavcısının talimatına istinaden “Uyuşturucu Madde Bulundurmak/Kullanmak” suçlarından adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) PATARA'NIN DEV SÜTUNLARI YERLERİNE DİKİLİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) PATARA'NIN DEV SÜTUNLARI YERLERİNE ...
(Görüntülü) ANTALYA KORONAVİRÜS SALGININDA NARENCİYE ÜRÜNLERİNE YOĞUN TALEP
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA KORONAVİRÜS SALGININDA NARENCİYE ...
Antalyaspor'dan e-antrenman
YEREL HABERLER Antalyaspor'dan e-antrenman
Korona virüs hayatı damlara taşıttı Sokağa çıkma yasağı uygulanan yaşlıların damda spor yapması ve saç tıraşı olması renkli görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Korona virüs hayatı damlara taşıttı Sokağa çıkma ...
TÜİK, yüz yüze görüşme ve anketle veri derleme yöntemini geçici süreyle durdurdu.
YEREL HABERLER TÜİK, yüz yüze görüşme ve anketle veri derleme ...
Patara'nın dev sütunları yerlerine dikiliyor
YEREL HABERLER Patara'nın dev sütunları yerlerine dikiliyor
Koronavirüs salgınında narenciye ürünlerine yoğun talep
YEREL HABERLER Koronavirüs salgınında narenciye ürünlerine yoğun ...
Alanya’da 6 gündür aranan gençten iyi haber
YEREL HABERLER Alanya’da 6 gündür aranan gençten iyi haber
(Görüntülü) Kumlucalı sera üreticisine koronavirüs molası yok
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kumlucalı sera üreticisine koronavirüs ...
(Görüntülü) İranlı çift, korona yüzünden ayrı kaldıkları çocukları Soruşa'ya kavuştu (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) İranlı çift, korona yüzünden ayrı ...
Kumlucalı sera üreticisine koronavirüs molası yok
YEREL HABERLER Kumlucalı sera üreticisine koronavirüs molası yok
(Görüntülü) Fırıncılardan koronavirüs tedbiri önerisi: Ekmek sevkiyatı durdurulsun
YEREL HABERLER (Görüntülü) Fırıncılardan koronavirüs tedbiri ...
Kemer’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kemer’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Tarihi Apollon tapınağı sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Tarihi Apollon tapınağı sessizliğe büründü
Fırıncılardan koronavirüs tedbiri önerisi: Ekmek sevkiyatı durdurulsun
YEREL HABERLER Fırıncılardan koronavirüs tedbiri önerisi: Ekmek ...
İranlı çift, korona yüzünden ayrı kaldıkları çocukları Soruşa'ya kavuştu (2)
YEREL HABERLER İranlı çift, korona yüzünden ayrı kaldıkları ...
(Görüntülü) Serik'te turizmciler koronavirüs salgınının bitmesini bekliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Serik'te turizmciler koronavirüs ...
(Görüntülü) Gençler evde, 65 yaş üstü sokakta
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gençler evde, 65 yaş üstü sokakta
(Görüntülü) Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durdurmadı... 80 yaşında deniz sefası
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya'da koronavirüs yasakları ...
(Görüntülü) Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda koronavirüs sessizliği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda ...
Antalya'da vatandaşlar uyarıları dinlemeyip, sahile koştu
YEREL HABERLER Antalya'da vatandaşlar uyarıları dinlemeyip, sahile ...
Gençler evde, 65 yaş üstü sokakta
YEREL HABERLER Gençler evde, 65 yaş üstü sokakta
Serik'te turizmciler koronavirüs salgınının bitmesini bekliyor
YEREL HABERLER Serik'te turizmciler koronavirüs salgınının bitmesini ...
(Görüntülü) Antalya Büyükşehir huzurevinde önlemleri artırdı 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya Büyükşehir huzurevinde önlemleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X