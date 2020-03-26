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Yolunu kaybeden Çinli turisti JAK ve UMKE ekipleri kurtardı Likya Yolunda yürüyüşe çıkıp Musa Dağı'nda mahsur kaldı Jandarmaya ulaşıp yardım istedi

İHA

Antalya'nın Kumluca ilçesi yakınlarında bulunan Olimpos'ta dün öğleden sonra yürüyüşe çıkan, akşam saatlerinde yolunu kaybeden ve geceyi dağlık alanda geçirmek zorunda kalan Çinli turist kadını jandarma ve UMKE ekipleri kurtardı.

Yolunu kaybeden Çinli turisti JAK ve UMKE ekipleri kurtardı Likya Yolunda yürüyüşe çıkıp Musa Dağı'nda mahsur kaldı Jandarmaya ulaşıp yardım istedi

Antalya'nın Kumluca ilçesi yakınlarında bulunan Olimpos’ta dün öğleden sonra yürüyüşe çıkan, akşam saatlerinde yolunu kaybeden ve geceyi dağlık alanda geçirmek zorunda kalan Çinli turist kadını jandarma ve UMKE ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Çinli turist Jingyun Lan (30) tatil için 28 Şubat’ta Olympis’a geldi. Adrasan'a gitmek için Olimpos bölgesindeki Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan kadın Çinli turist, Olimpos ve Adrasan arasında bulunan yaklaşık 450 metre rakımlı Musa Dağı'na çıktı. Jingyun Lan, dağın zirvesine çıkarak kayalıklardan denizi seyretmek istedi. Likya Yolu güzergahından ayrılan Çinli turist Jingyun Lan havanın da kararmasıyla yolunu kaybetti.

Sabaha karşı ulaşıldı
Jandarmaya ulaşarak kaybolduğunu haber veren turist için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve UMKE ekipleri çalışma başlattı. Turist kadın ile rehber aracılığıyla sürekli irtibatta olan jandarma ve UMKE ekipleri önce kadının bulunduğu yeri tespit etti. Gece boyunca süren arama çalışmaları sabaha karşı saat 04.00 sıralarında kadına ulaşılınca son buldu. Korona virüs salgınından dolayı tedbir amacıyla eldiven ve maske takan ekipler, Musa Dağı'nda kayalık ve sarp bir noktada Jingyun Lan'ı bularak, aşağıya indirdiler. Sağlık durumu iyi olan Çinli turist, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra istirahat yapılmak üzere kaldığı pansiyonuna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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