

Antalya'da tramvayla geldiği semt pazarından aynı yöntemle geriye dönmek isteyen, ancak koronavirüs önlemleri çerçevesinde görevlilerin tramvaya almaması üzerine yolda kalan Sultan Şahin'in (70) yardımına polis yetişti.

Vefa timleri tarafından pazar arabası ile birlikte ekip otosuna alınan Şahin, evine götürüldü.

Sultan Şahin, polise dua ederek teşekkür etti.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şarampol caddeside meydana geldi. Yaşı itibariyle sokağa çıkması yasak olan Sultan Şahin, kimsesi olmadığı için evininin alışverişini yapmak amacıyla Topçular Mahallesi'nden tramvaya binip Çarşamba semt pazarına geldi.

Pazar alışverişini yapan ve dönüşte de yine tramvayla evine dönmek isteyen Şahin, koronavirüs önlemleri çerçevesinde tramvaya bindirilmedi ve güvenlik görevlisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine motorize yunus ekipleri sevk edildi. Elinde eldiven ve yüzünde atkısı ile kendi önlemeni alan Sultan Şahin'in aynı yöntemle geri dönmesini isteyen polisler, güvenlik görevlisinden almasını rica etti. Polisin bu talebini reddeden görevli, talimat bulunduğunu belirterek Sultan Şahin'i almadı. Yaşlı kadınla sohbet edip üzülmemesini söyleyen motorize tim, ekip arkadaşlarından yardım istedi. Bir süre sonra Şahin'in bulunduğu yere gelen Vefa timi, Sultan Şahin'i pazar arabasıyla birlikte ekip otosuna alıp evine götürdü.

Polisin kendisine son derece kibar davrandığını söyleyen Sultan Şahin, dua ederek teşekkürlerini iletti.DHA-Genel Türkiye-Antalya

2020-03-26 12:52:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.