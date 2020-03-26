Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bulvardan tali yola giren otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Osman İlhan Zorbas (32), yaşamını yitirdi. Kaza, anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, önceki gün saat 21.30 sıralarında Aksu ilçesi Altınova Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvardan tali yola giren B.K. (20) yönetimindeki otomobil, Osman İlhan Zorbas yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada, otomobilin önünde sürüklenen motosikletin sürücüsü Zorbas, başını önce kaldırıma, ardından da trafik uyarı levhasına çarptı. Osman İlhan Zorbas, yaşamını yitirirken, kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Antalya Adli Tıp Kurumu'nda otopsisı yapılan Osman Ali Zorbas'ın cenazesi, Korkuteli ilçesinde toprağa verildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü B.K. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2020-03-26 12:53:41
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