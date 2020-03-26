Tekirova'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tekirova'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

İHA

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Kemer Belediye ekiplerince Tekirova Mahallesi'nde dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Tekirova'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Kemer Belediye ekiplerince Tekirova Mahallesi’nde dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Dünyada ve Türkiye’de hızla yayılmaya devam eden Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında belediye ekipleri dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Tekirova mahallesinde kaldırımlar, meydanlar, belediye Tekirova hizmet binası, Tekirova Jandarma Komutanlığı, parklar, oyun grupları ve ara sokaklar dezenfekte ediliyor. Tedbiri asla elden bırakmadan Kemer halkı için çalışan belediye ekipleri, ilçe genelinde de çalışmalarına devam ediyor.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, “Korona virüse karşı aldığımız tedbirlerimiz devam ediyor. İlçemizde kötü bir olay yaşanmaması için belediye ekiplerimiz tüm gücüyle sahada aktif halde. İlçemiz genelinde dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz. Halkımızdan tek ricamız herkes evde kalsın. Alınan tedbirlere riayet edildiği takdirde bu işin üstesinden milletçe geliriz. Gerek kaymakamlığımız gerekse belediyemiz, halkımız için tedbir almaya devam ediyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Antalya'da sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya'da sokaklar boş kaldı
(Görüntülü) ANTALYA Motosikletliye çarpıp böyle sürükledi
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA Motosikletliye çarpıp böyle ...
4 gün önce 65 yaşına giren pazarcı kadına 392 lira ceza
YEREL HABERLER 4 gün önce 65 yaşına giren pazarcı kadına 392 lira ...
Antalya'da sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Antalya'da sokaklar boş kaldı
Kumlucada 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları giderildi
YEREL HABERLER Kumlucada 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları ...
Kalp krizi geçiren vatandaşa hava ambulansı yetişti
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren vatandaşa hava ambulansı yetişti
Lüks rezidansta ağlatan yangın Komşu kadının yanan ev için, "Çok kötü kızım, ev cayır cayır yandı yavrum. Allah’ım vermesin kimseye" diyerek ağladı Lüks rezidansta çıkan yangında mahsur kalan 11 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi Ev sahibi kadın çocuklarına süt vermek için uyandığı esnada yangını şans eseri fark etti
YEREL HABERLER Lüks rezidansta ağlatan yangın Komşu kadının yanan ev ...
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
(Görüntülü) 70'LİK SULTAN NİNE'NİN YARDIMINA VEFA TİMİ YETİŞTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) 70'LİK SULTAN NİNE'NİN YARDIMINA VEFA ...
(Görüntülü) SPOR Antalyaspor'da çalışmalar bireysel olarak sürüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) SPOR Antalyaspor'da çalışmalar bireysel ...
Kepez'in kadınlarından gönüllü maske üretimi
YEREL HABERLER Kepez'in kadınlarından gönüllü maske üretimi
Muratpaşa Korona timine günlük eğitim
YEREL HABERLER Muratpaşa Korona timine günlük eğitim
65 yaş üstü Alman çiftin alışverişini Alanya Belediyesi yaptı
YEREL HABERLER 65 yaş üstü Alman çiftin alışverişini Alanya ...
(Görüntülü) Antalya Otogarı'nda koronavirüs sessizliği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya Otogarı'nda koronavirüs ...
(Görüntülü) SPOR Antalyaspor'dan e-antrenman  
YEREL HABERLER (Görüntülü) SPOR Antalyaspor'dan e-antrenman  
Engelli eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Engelli eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet ...
Doğa yürüyüşünde kaybolan Çinli kadın turisti JAK ve UMKE ekipleri buldu
YEREL HABERLER Doğa yürüyüşünde kaybolan Çinli kadın turisti JAK ve ...
6 gündür kayıp olan Ahmet, sokakta yürürken bulundu
YEREL HABERLER 6 gündür kayıp olan Ahmet, sokakta yürürken bulundu
(Görüntülü) Antalya Konyaaltı Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya Konyaaltı Belediyesi, sokak ...
(Görüntülü) Antalya'da EDS'de geri sayım başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya'da EDS'de geri sayım başladı
Antalyaspor'da çalışmalar bireysel olarak sürüyor
YEREL HABERLER Antalyaspor'da çalışmalar bireysel olarak sürüyor
Yolunu kaybeden Çinli turisti JAK ve UMKE ekipleri kurtardı Likya Yolunda yürüyüşe çıkıp Musa Dağı'nda mahsur kaldı Jandarmaya ulaşıp yardım istedi
YEREL HABERLER Yolunu kaybeden Çinli turisti JAK ve UMKE ekipleri ...
Pazara çıkan 70 yaşındaki kadını evine polis götürdü
YEREL HABERLER Pazara çıkan 70 yaşındaki kadını evine polis götürdü
Kullanılmış maske ve eldivenler tıbbi atık olarak toplanacak
YEREL HABERLER Kullanılmış maske ve eldivenler tıbbi atık olarak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X