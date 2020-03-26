Yurt dışına çıkarılmak istenen 86 bin tıbbi eldiven ele geçirildi



ANKARA, (DHA)TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kosova'ya giden TIR'da yapılan aramada, ihracı ön izne bağlı olan, gümrüğe beyan edilmeyen 86 bin 400 adet tıbbi eldiven ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Muratbey Gümrük Müdürlüğü personellerince yapılan risk değerlendirmesi sonucunda, Kosova'ya gidecek olan TIR şüpheli bulunarak XRay tarama sistemine sevk edildi. TIR´da yapılan taramada, yoğunluk farkı tespit edilmesi üzerine arama yapıldı. Aramada, '2020/4 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ' ile ihracı ön izne bağlanan 86 bin 400 adet tıbbi eldiven ele geçirildi. Tıbbi eldivenlerin, gümrüğe beyan edilmeksizin yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Yapılan aramada ayrıca, dezenfektan olduğu düşünülen eşya ile maske yapımında kullanılabileceği değerlendirilen 750 kilo tela astar cinsi kumaşın, ihracı yasak ya da ön izne bağlı mallardan olup olmadığının tespiti amacıyla laboratuvar analizine gönderildiği belirtildi.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Antalya ANKARA, (DHA)

2020-03-26 15:31:51



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