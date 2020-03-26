FTA Antalyasporlu futbolcular telekonferans ile antrenmanda

'Ben neden böyle görünüyorum?'



Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)Fraport-Tav Antalyasporlu futbolcular, telekonferans sistemiyle antrenmanlarını sürdürdü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig´de maçlara ara verilirken, Antalyasporlu futbolcular çalışmalarını ara vermeden devam ediyor. Futbolcular; teknik ekip tarafından kendilerine verilen özel programı her gün uygularken, iki günde bir de telekonferans sistemiyle aynı anda antrenmana başlıyor. Kırmızı-beyazlı futbolcular, bugün de telekonferans sistemiyle antrenman gerçekleştirdi. Bu antrenman metoduyla futbolcuların hem takım olgusunu kaybetmediği hem de çalışmaları teknik ekip tarafından denetim altında tutulduğu belirtildi.DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2020-03-26 20:11:46



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