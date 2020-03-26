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Altı farklı şehir ve bir ülkeden aynı anda antrenman yapıyorlar Antalyaspor iki günde bir çalışmalarına ara vermiyor

İHA

Antalyasporlu futbolcular, koronavirüs tehdidi nedeniyle lige ara verilmesine rağmen çalışmalarını aksatmıyor. Kırmızıbeyazlılar, telekonferans yöntemiyle hazırlıklarını evde sürdürüyor.

Altı farklı şehir ve bir ülkeden aynı anda antrenman yapıyorlar Antalyaspor iki günde bir çalışmalarına ara vermiyor

Antalyasporlu futbolcular, koronavirüs tehdidi nedeniyle lige ara verilmesine rağmen çalışmalarını aksatmıyor. Kırmızıbeyazlılar, telekonferans yöntemiyle hazırlıklarını evde sürdürüyor.
Antalyasporlu futbolcular, kendilerine teknik ekip tarafından verilen özel programları her gün uygularken, iki günde bir gerçekleştirilen telekonferans ile bir araya gelerek, hem takım olgusunu yaşamaya devam ediyor, hem de eş zamanlı olarak teknik ekip tarafından son durumları takip altında tutuluyor.

6 farklı şehir, bir ülkeden bağlanıyorlar
Bugün gerçekleştirilen antrenmana Hakan Özmert Sakarya’dan, Charles Silva Brezilya’dan, Ferhat Kaplan Çanakkale’den, Yekta Kurtuluş İzmir’den, Veysel Sarı İstanbul’dan ve Eren Albayrak da Bursa’dan katıldı. Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü. Futbolcular, yarın kendilerine verilen programa göre bireysel antrenmanlarına devam edecek, 28 Mart Cumartesi günü yeniden tele konferans antrenmanı ile bir arada çalışacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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