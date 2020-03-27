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Öğretmenler, sağlık personeli için maske üretiyor

DHA

Öğretmenler, sağlık personeli için maske üretiyor


Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesinde kurulan atölyede, maske üretimine başlandı. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterler çerçevesinde günde 100 maske üretilen atölyede, 5 öğretmen görev aldı. Maskeler, başta sağlık personeli olmak üzere kamu personeline gönderiliyor.
Demre Kaymakamlığı, Demre Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde sağlık ve kamu personeli için maske üretimine başlandı. Kaymakamlık ve diğer kurumlarca maske üretiminde kullanılan yüzde 100 pamuklu kumaş sağlanırken, Halk Eğitim Merkezi'nin kurs atölyesi maske üretimine tahsis edildi. Milli Eğitim ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde görevli 5 öğretmen, atölyede maske üretimine başladı. Maskeler yıkanabilir özel bir kumaştan üretiliyor. Üretim, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği standartlarda yapılıyor. Günde ortalama 100 maske üretimi yapılıyor. Maskeler başta Demre Devlet Hastanesi olmak üzere sağlık ocakları, kaymakamlık, emniyet, milli eğitim ve diğer kamu kuruluşlarında çalışan personele dağıtılacak. İhtiyaç olduğu sürece üretime devam edilecek.
'MASKE ÜRETİM ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ'
Maske üretiminin öncülüğünü yapan öğretmen Refika Avcı, "Gönüllü usta öğreticilerimiz ve kadrolu öğretmenlerimizle Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki atölyemizde, maske üretim çalışmaları yapıyoruz. Buradan sağlık çalışanlarına başarılar diliyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağlık çalışanlarımızın ve kamu kuruluşlarımızın maske ihtiyacını karşılamak için burada gönüllü bulunuyoruz. Bütün Türkiye'ye 'evde kal' diyoruz. Kesinlikle Demre 'evde kal'" dedi.
'BAKANLIĞIN ÖNERDİĞİ KRİTERLER ÇERÇEVESİNDE ÜRETİYORUZ'
İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan da "Bilindiği gibi dünyanın ve ülkemizin en önemli gündemi, koronavirüs. Bu çerçevede dünyamızda ve ülkemizde farklı tedbirler alınıyor. Biz de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerimiz, gönüllü kursiyerlerimizle beraber ilçemizin ihtiyacı olan özellikle kamu kurumlarının ihtiyacı olan maske üretimine başladık. Maskelerimizi Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği kriterler çerçevesinde üretiyoruz. Demre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu çalışmalara destek vermek istiyoruz. Biz de tüm vatandaşlarımıza 'lütfen evde kalın' diyoruz. Bu virüsle hep birlikte mücadele edelim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2020-03-27 09:00:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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